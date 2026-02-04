Inter, multa da 50mila euro e diffida dal Giudice Sportivo per il petardo ad Audero

Il Giudice Sportivo ha sanzionato l’Inter con una multa da 50mila euro e una diffida specifica dopo il lancio del petardo da parte di un tifoso che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero. È questa la decisione quindi del Giudice Sportivo della Serie A, dopo che il Viminale ha vietato le trasferte dei tifosi nerazzurri fino al 23 marzo. Si tratta della cifra massima che il Giudice Sportivo poteva comminare come multa al club.

In particolare, si legge nel comunicato, la sanzione è stata comminata al club nerazzurro perché i suoi sostenitori hanno «nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti».