Youth League, l'Inter sfida il Colonia: 50mila spettatori in Germania

La fase a eliminazione diretta della UEFA Youth League, iniziata ieri, vede fra le protagoniste dei sedicesimi di finale anche l’Inter, unica squadra italiana rimasta in gioco nella competizione dopo le eliminazioni alla prima fase di Juventus, Inter e Napoli a cui si aggiunge anche quella della Fiorentina, che era impegnata nel cosiddetto “percorso campioni”.
I giovani nerazzurri, allenati da Benny Carbone, hanno concluso la prima fase torneo, che ricalca il girone unico della Champions League (anche se qui si giocano solamente sei partite), al 14° posto e ora dovranno affrontare il Colonia, che ha vinto le sue due partite del percorso campioni. I tedeschi avranno dalla loro parte il fattore campo. Un plus di cui tenere conto visto che la partita si giocherà al RheinEnergieSTADION, casa della prima squadra del club tedesco.
Oltre che a giocare in uno stadio di prima divisione, i giovani dell’Inter lo dovranno fare di fronte a 50mila tifosi, visto che ormai da giorni l’impianto di Colonia è tutto esaurito. I tagliandi infatti sono stati venduti tutti con il settore ospiti, che è stato l’ultimo a esaurirsi, che aveva un prezzo di 5 euro. La sfida con l’Inter è stata l’occasione per il Colonia di battere il precedente record di capienza per una partita di Youth League: 40.368 spettatoti per Trabzonspor-Inter dell’aprile 2025, valida per i quarti di finale, terminata 1-0 per i turchi che arrivarono fino alla finalissima, poi persa contro il Barcellona.
Va ricordato che le partite della fase a eliminazione diretta della Youth League sono giocate in gara secca e che in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà direttamente con i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice.