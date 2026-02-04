Youth League, l'Inter sfida il Colonia: 50mila spettatori in Germania

La fase a eliminazione diretta della UEFA Youth League, iniziata ieri, vede fra le protagoniste dei sedicesimi di finale anche l’Inter, unica squadra italiana rimasta in gioco nella competizione dopo le eliminazioni alla prima fase di Juventus, Inter e Napoli a cui si aggiunge anche quella della Fiorentina, che era impegnata nel cosiddetto “percorso campioni”.

I giovani nerazzurri, allenati da Benny Carbone, hanno concluso la prima fase torneo, che ricalca il girone unico della Champions League (anche se qui si giocano solamente sei partite), al 14° posto e ora dovranno affrontare il Colonia, che ha vinto le sue due partite del percorso campioni. I tedeschi avranno dalla loro parte il fattore campo. Un plus di cui tenere conto visto che la partita si giocherà al RheinEnergieSTADION, casa della prima squadra del club tedesco.