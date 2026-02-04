La Coppa Italia 2025/2026 entra nel vivo con i quarti di finale e torna protagonista in esclusiva assoluta su Mediaset, che si è assicurata i diritti della competizione fino al 2027. Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro sulle reti del gruppo, oltre che in live streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it, offrendo così agli appassionati diverse modalità per seguire il grande calcio italiano.

I primi due quarti si giocano mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, con due sfide di alto livello: Inter-Torino e Atalanta-Juventus. Entrambi i match saranno visibili in diretta su Italia 1 alle ore 21.00, gratuitamente, oltre che online.