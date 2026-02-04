La Coppa Italia 2025/2026 entra nel vivo con i quarti di finale e torna protagonista in esclusiva assoluta su Mediaset, che si è assicurata i diritti della competizione fino al 2027. Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro sulle reti del gruppo, oltre che in live streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it, offrendo così agli appassionati diverse modalità per seguire il grande calcio italiano.
I primi due quarti si giocano mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, con due sfide di alto livello: Inter-Torino e Atalanta-Juventus. Entrambi i match saranno visibili in diretta su Italia 1 alle ore 21.00, gratuitamente, oltre che online.
Dove vedere i quarti di Coppa Italia
Chi si chiede dove vedere i quarti di finale di Coppa Italia può sintonizzarsi su:
- Italia 1 (in chiaro)
- Mediaset Infinity (streaming gratuito previa registrazione)
- SportMediaset.it (diretta streaming)
- Gli studi live pre e post partita saranno condotti da Monica Bertini e trasmessi sia in tv sia in streaming, con ospiti e analisi tecniche.
Programma quarti di finale Coppa Italia
Mercoledì 4 febbraio
Inter-Torino
- Ore 21.00 – Italia 1
- Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin
- A seguire: studio con Monica Bertini, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e Graziano Cesari
Giovedì 5 febbraio
Atalanta-Juventus
- Ore 21.00 – Italia 1
- Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
- A seguire: studio con Monica Bertini, Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari
Coppa Italia in tv gratis: come seguirla
Grazie all’accordo con Mediaset, i tifosi potranno seguire la competizione senza abbonamenti pay-tv, sia dal televisore sia da smartphone, tablet e pc tramite le piattaforme digitali del gruppo. Un’opportunità importante per non perdere neanche un minuto delle sfide che mettono in palio l’accesso alle semifinali.
Inter, Torino, Atalanta e Juventus si giocano un posto tra le migliori quattro del torneo: appuntamento in prima serata, dunque, per due serate di grande calcio italiano.