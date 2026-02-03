Cos’è il biathlon: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il biathlon è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il biathlon e come funziona: una combinazione unica di resistenza fisica, precisione e sangue freddo che rende ogni gara imprevedibile fino all’ultimo poligono.
Cos’è il biathlon
Il biathlon è una disciplina che unisce lo sci di fondo a tecnica libera e il tiro al bersaglio con la carabina. Gli atleti alternano tratti sciati ad alta intensità a sessioni di tiro, passando in pochi secondi da uno sforzo cardiovascolare massimo alla necessità di mantenere calma e concentrazione assoluta.
Le origini sono molto antiche: se le prime competizioni ufficiali risalgono alla metà del Settecento, lo sport affonda le radici in tradizioni nordiche millenarie, legate alla caccia e alle pattuglie militari sugli sci.
Biathlon come funziona: regole e penalità
Le gare prevedono:
- 2 o 4 sessioni di tiro al poligono
- 5 colpi per ogni serie
- bersagli posizionati a 50 metri
- tiro a terra (prono) o in piedi
L’obiettivo è completare il percorso nel minor tempo possibile, ma ogni errore al tiro comporta una penalità. A seconda della specialità:
- 1 minuto di penalità nelle gare individuali
- oppure un giro di penalità di 150 metri nelle altre prove
Questo meccanismo può cambiare completamente la classifica: un atleta velocissimo sugli sci può perdere tutto con qualche bersaglio mancato, mentre chi è più preciso può recuperare terreno.
Le gare alle Olimpiadi Milano Cortina 2026
Il biathlon sarà protagonista anche ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, dove assegnerà diverse medaglie tra prove individuali, sprint, inseguimenti, staffette e staffette miste. Come da tradizione, le competizioni attireranno grande pubblico grazie al ritmo serrato e ai continui ribaltamenti.
Gli appassionati potranno seguire le gare:
- integralmente su HBO Max e discovery+
- su Eurosport (disponibile su DAZN, clicca qui per abbonarti)
- in chiaro su Rai 2, RaiSport e RaiPlay con le principali dirette
Perché il biathlon piace così tanto
Il fascino del biathlon sta proprio nel suo equilibrio tra fatica e precisione mentale. Non basta essere forti sugli sci: serve lucidità per centrare i bersagli con il battito alle stelle. È questa tensione continua a rendere ogni gara olimpica un piccolo thriller sportivo.
In vista di Milano Cortina 2026, il biathlon si conferma quindi una delle discipline da non perdere per chi ama spettacolo, strategia e colpi di scena sulla neve.