Cos’è il biathlon: come funziona, regole e gare a Milano-Cortina 2026

Tra le discipline più spettacolari e tecniche dei Giochi sulla neve, il biathlon è uno degli sport simbolo del programma olimpico invernale. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sempre più appassionati si chiedono cos’è il biathlon e come funziona: una combinazione unica di resistenza fisica, precisione e sangue freddo che rende ogni gara imprevedibile fino all’ultimo poligono.

Cos’è il biathlon

Il biathlon è una disciplina che unisce lo sci di fondo a tecnica libera e il tiro al bersaglio con la carabina. Gli atleti alternano tratti sciati ad alta intensità a sessioni di tiro, passando in pochi secondi da uno sforzo cardiovascolare massimo alla necessità di mantenere calma e concentrazione assoluta.