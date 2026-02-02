I calciatori che pagano più tasse in UK: Haaland e Salah davanti a tutti

Dieci stelle della Premier League hanno versato complessivamente oltre 100 milioni di sterline nelle casse del Tesoro guidato da Rachel Reeves nell’ultimo anno, secondo quanto emerge dalla Sunday Times Tax List del 2026. È la prima volta che viene stimata una classifica dei calciatori in base alle tasse pagate. Il dato arriva mentre Reeves, con il bilancio di novembre, ha annunciato una stretta fiscale che potrebbe garantire decine di milioni di sterline aggiuntive da club e giocatori.
Erling Haaland, bomber di punta del Manchester City, e Mohamed Salah (Liverpool) risultano i contribuenti più generosi tra i calciatori della Premier: secondo gli ultimi conti disponibili avrebbero versato rispettivamente 16,9 milioni e 14,5 milioni di sterline in un periodo di 12 mesi. Casemiro, centrocampista brasiliano del Manchester United in uscita da Old Trafford a fine stagione, e Raheem Sterling, appena passato dal Chelsea, hanno contribuito insieme per circa 20,7 milioni.
Sterling, che in passato si vide diffondere sui social la propria busta paga da un meccanico dopo averla dimenticata in auto prima di portarla in officina, è l’unico tra i dieci calciatori con i guadagni più alti della Premier a possedere la cittadinanza britannica. La Tax List di quest’anno mostra molti giocatori attivi che contribuiscono con somme a sette cifre alle finanze pubbliche.
Virgil van Dijk del Liverpool, Bernardo Silva del Manchester City e Bruno Fernandes del Manchester United avrebbero cartelle fiscali stimate tra 9,7 e 9 milioni di sterline. Omar Marmoush, sempre al City, avrebbe versato circa 8,8 milioni, mentre la coppia dell’Arsenal Gabriel Jesus e Kai Havertz avrebbe oneri fiscali poco inferiori agli 8 milioni ciascuno.
Di seguito, la classifica completa dei calciatori nella Sunday Times Tax List:
- Erling Haaland (Manchester City) – 16,9 milioni di sterline
- Mohamed Salah (Liverpool) – 14,5 milioni di sterline
- Casemiro (Manchester United) – 10,9 milioni di sterline
- Raheem Sterling (Chelsea) – 9,8 milioni di sterline
- Virgil Van Dijk (Liverpool) – 9,7 milioni di sterline
- Bruno Fernandes (Manchester United) – 9 milioni di sterline
- Bernardo Silva (Manchester City) – 9 milioni di sterline
- Omar Marmoush (Manchester City) – 8,8 milioni di sterline
- Gabriel Jesus (Arsenal) – 7,9 milioni di sterline
- Kai Havertz (Arsenal) – 7,8 milioni di sterline
La stretta voluta dalla cancelliera potrebbe spingere alcuni di questi calciatori a versare ancora più milioni nelle casse dello Stato. Resta da capire se questo renderà la Premier meno attrattiva o se i club compenseranno con stipendi ancora più alti, magari trasferendo il costo sui tifosi con biglietti più cari. Solo il tempo darà una risposta.