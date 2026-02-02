I calciatori che pagano più tasse in UK: Haaland e Salah davanti a tutti

Dieci stelle della Premier League hanno versato complessivamente oltre 100 milioni di sterline nelle casse del Tesoro guidato da Rachel Reeves nell’ultimo anno, secondo quanto emerge dalla Sunday Times Tax List del 2026. È la prima volta che viene stimata una classifica dei calciatori in base alle tasse pagate. Il dato arriva mentre Reeves, con il bilancio di novembre, ha annunciato una stretta fiscale che potrebbe garantire decine di milioni di sterline aggiuntive da club e giocatori.

Erling Haaland, bomber di punta del Manchester City, e Mohamed Salah (Liverpool) risultano i contribuenti più generosi tra i calciatori della Premier: secondo gli ultimi conti disponibili avrebbero versato rispettivamente 16,9 milioni e 14,5 milioni di sterline in un periodo di 12 mesi. Casemiro, centrocampista brasiliano del Manchester United in uscita da Old Trafford a fine stagione, e Raheem Sterling, appena passato dal Chelsea, hanno contribuito insieme per circa 20,7 milioni.