Il Barça sbarca a Dubai: un progetto residenziale di lusso avrà il brand del club

Il Barcellona ha chiuso un accordo milionario con investitori degli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riportato dal podcast Barça Reservat di Catalunya Ràdio, l’intesa non ha precedenti per tipologia nella storia del club e ha già garantito un incasso anticipato.
L’operazione riguarda la realizzazione di un complesso residenziale di lusso, con la concessione del marchio Barcellona, sul modello di quanto fatto da Chelsea e Manchester City, che hanno avviato progetti simili negli Emirati, così come da brand della moda e della cosmetica che sponsorizzano edifici di alto livello. Si tratterà quindi di una sorta di mini-città con palazzi, appartamenti esclusivi e aree comuni in cui lo stemma del Barça avrà grande visibilità, in cambio di una cifra significativa per diversi anni. L’importo annuo potrebbe superare i 10 milioni di euro, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo.
L’accordo non è ancora ufficiale ed è in attesa di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci della società catalana. L’intesa prevederebbe anche visibilità, come ulteriore tassello della partnership, sul retro della maglia nelle competizioni spagnole, a partire da luglio. L’idea iniziale era convocare un’Assemblea straordinaria prima delle elezioni, anche per ratificare il rinnovo con Spotify. Tuttavia, nella riunione del consiglio direttivo dello scorso giovedì si è deciso di rinviarla.
A fine dicembre il presidente Joan Laporta si è recato proprio nell’emirato in occasione della cerimonia dei Globe Soccer Awards e, dopo l’evento del 28 dicembre, si è trattenuto per alcuni giorni insieme al dirigente Xavi Puig. Nell’ultima Assemblea generale ordinaria era già stato approvato un accordo commerciale di espansione internazionale del club tramite la società Novadial Corporate, finalizzato alla creazione di spazi di ristorazione con l’immagine e il marchio del Barcellona in vari Paesi del mondo.