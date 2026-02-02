Il Barça sbarca a Dubai: un progetto residenziale di lusso avrà il brand del club

Il Barcellona ha chiuso un accordo milionario con investitori degli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riportato dal podcast Barça Reservat di Catalunya Ràdio, l’intesa non ha precedenti per tipologia nella storia del club e ha già garantito un incasso anticipato.

L’operazione riguarda la realizzazione di un complesso residenziale di lusso, con la concessione del marchio Barcellona, sul modello di quanto fatto da Chelsea e Manchester City, che hanno avviato progetti simili negli Emirati, così come da brand della moda e della cosmetica che sponsorizzano edifici di alto livello. Si tratterà quindi di una sorta di mini-città con palazzi, appartamenti esclusivi e aree comuni in cui lo stemma del Barça avrà grande visibilità, in cambio di una cifra significativa per diversi anni. L’importo annuo potrebbe superare i 10 milioni di euro, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo.