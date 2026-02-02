È Antonio Conte il vincitore della 34ª edizione della Panchina d’oro. L’attuale tecnico del Napoli è stato scelto dai suoi colleghi come miglior allenatore della scorsa stagione di Serie A, culminata con la conquista dello scudetto. Alle sue spalle Gian Piero Gasperini (lo scorso anno all’Atalanta) e Cesc Fabregas (Como), mentre non è presente a sorpresa Simone Inzaghi, classificatosi secondo con l’Inter e finalista di Champions. Per Conte si tratta della quinta Panchina d’oro in carriera (tre ottenute alla Juventus e una all’Inter, oltre a questa) e del settimo riconoscimento complessivo assegnato dal Settore Tecnico, includendo anche la Panchina d’oro di Serie B 2008/2009 con il Bari e quella “speciale” ricevuta nel 2018 per il successo in Premier League con il Chelsea: nessun altro allenatore ha collezionato così tanti premi individuali.
«È sempre un piacere immenso ricevere questo premio, perché è frutto del voto dei colleghi, di chi sa cosa significa essere e fare l’allenatore ogni giorno – ha sottolineato Antonio Conte dal palco dell’auditorium di Coverciano -. Un premio da condividere con i calciatori che sono stati protagonisti della bellissima impresa della scorsa stagione, con lo staff, con tutte le persone che lavorano per il Napoli e con il mio club».
«La Panchina d’Oro è una delle più belle e significative tradizioni del calcio italiano – ha evidenziato il presidente federale Gabriele Gravina, presente alla cerimonia della Panchina d’oro insieme ai vertici istituzionali del calcio italiano -. Un premio che dà grande orgoglio al movimento, ed è molto bello vedere questo parterre di tecnici scambiarsi le proprie esperienze, la propria passione. Sono 34 anni che il Settore Tecnico organizza questo evento: un Settore Tecnico che rappresenta una parentesi importante della mia formazione calcistica accanto a un’icona come Enzo Bearzot. Il Centro Tecnico di Coverciano rappresenta poi un’eccellenza di cultura e formazione calcistica a livello internazionale. Il calcio si evolve rapidamente: quando c’è questa grande evoluzione, la formazione non è un’opzione ma un dovere. Bisogna raccogliere tutte le energie legate alla conoscenza per dare qualcosa in termini di rispetto a chi il calcio lo pratica».
Per Mario Beretta è stata la prima Panchina d’Oro da presidente del Settore Tecnico. È stato lui ad aprire la mattinata di lavori: «Ringrazio il presidente Gravina, i vertici federali, il Club Italia e gli allenatori per essere presenti oggi. Questa è l’unica giornata in cui ci troviamo tutti insieme: un’occasione per scambiarsi idee, per condividere il proprio lavoro. Un momento importante, di aggiornamento, di studio, non solo una premiazione. Il calcio va avanti a una velocità decisamente elevata: per questo lo studio costante è assolutamente determinante. Ringrazio Enzo Maresca e Andrea Trinchieri per il loro contributo in questa giornata. La contaminazione con altri sport e altri settori è importante: l’allenatore non può dedicarsi solo agli aspetti tecnico-tattici, e per fare questo bisogna avere competenze trasversali. Bisogna adattarsi al cambiamento».
Durante la mattinata gli allenatori presenti a Coverciano hanno votato non solo il miglior allenatore della scorsa stagione per quanto riguarda la Serie A, ma anche per la Serie B e la Serie C. Ad aggiudicarsi la Panchina d’oro Serie B è stato Giovanni Stroppa, attuale allenatore del Venezia già premiato ai tempi del Foggia (Serie C) nella stagione 2016/17, che l’anno scorso ha condotto la Cremonese alla promozione in Serie A dopo la vittoria dei play-off. La Panchina d’oro Serie C è stata invece vinta da Fabio Gallo: l’allenatore attualmente al Vicenza è stato premiato per la scorsa stagione alla guida della Virtus Entella. Si tratta del primo riconoscimento del Settore Tecnico ottenuto nella sua carriera.
Di seguito, i voti ricevuti dai tecnici per quanto riguarda la top 3 di ogni campionato:
SERIE A (47 votanti)
- Primo posto: Antonio Conte (Napoli) 20
- Secondo posto: Gian Piero Gasperini (Atalanta) 6
- Terzo posto: Cesc Fabregas (Como) 4
SERIE B (47 votanti)
- Primo posto: Giovanni Stroppa (Cremonese) 17
- Secondo posto: Fabio Grosso (Sassuolo) 11
- Terzo posto: Filippo Inzaghi (Pisa) 7
SERIE C (72 votanti)
- Primo posto: Fabio Gallo (Virtus Entella) 32
- Secondo posto: Silvio Baldini (Pescara) 15
- Terzo posto: Matteo Andreoletti (Padova) 9