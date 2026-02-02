È Antonio Conte il vincitore della 34ª edizione della Panchina d’oro. L’attuale tecnico del Napoli è stato scelto dai suoi colleghi come miglior allenatore della scorsa stagione di Serie A, culminata con la conquista dello scudetto. Alle sue spalle Gian Piero Gasperini (lo scorso anno all’Atalanta) e Cesc Fabregas (Como), mentre non è presente a sorpresa Simone Inzaghi, classificatosi secondo con l’Inter e finalista di Champions. Per Conte si tratta della quinta Panchina d’oro in carriera (tre ottenute alla Juventus e una all’Inter, oltre a questa) e del settimo riconoscimento complessivo assegnato dal Settore Tecnico, includendo anche la Panchina d’oro di Serie B 2008/2009 con il Bari e quella “speciale” ricevuta nel 2018 per il successo in Premier League con il Chelsea: nessun altro allenatore ha collezionato così tanti premi individuali.

«È sempre un piacere immenso ricevere questo premio, perché è frutto del voto dei colleghi, di chi sa cosa significa essere e fare l’allenatore ogni giorno – ha sottolineato Antonio Conte dal palco dell’auditorium di Coverciano -. Un premio da condividere con i calciatori che sono stati protagonisti della bellissima impresa della scorsa stagione, con lo staff, con tutte le persone che lavorano per il Napoli e con il mio club».