Inter Club San Marino: «Petardo lanciato da un nostro socio. Collaboriamo con la Digos»

Attualmente, il tifoso è piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona. Ha lesioni serie alle falangi di due dita e non è escluso che già nelle prossime ore venga trasferito in un centro specializzato.

(Foto: Marco M. Mantovani/Getty Images)

«Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto. Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l’espulsione dal club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabilità». 

È questa la nota diffusa sui social dall’Inter Club San Marino all’indomani dell’episodio che ha coinvolto un sostenitore nerazzurro nel corso della sfida tra Cremonese Inter. Nel match disputato allo stadio Zini di Cremona, l’uomo ha scagliato un petardo dal settore ospiti, colpendo il portiere grigiorosso Emil Audero. 

Gli agenti lo hanno rintracciato in tempi rapidissimi: mentre provava ad accendere e lanciare un secondo ordigno, l’esplosione gli ha causato gravi ferite a una mano. Anche altri tifosi interisti sono intervenuti con decisione per bloccarlo, prima che venisse soccorso e trasferito in ospedale. 

Attualmente, il tifoso è piantonato all’ospedale Maggiore di Cremona. Stando a fonti investigative, l’uomo ha lesioni serie alle falangi di due dita e non è escluso che già nelle prossime ore venga trasferito in un centro specializzato. Identificato dagli agenti della questura già allo stadio, la sua posizione è attualmente ancora al vaglio.  

