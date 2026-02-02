Inter Club San Marino: «Petardo lanciato da un nostro socio. Collaboriamo con la Digos»

È questa la nota diffusa sui social dall’Inter Club San Marino all’indomani dell’episodio che ha coinvolto un sostenitore nerazzurro nel corso della sfida tra Cremonese e Inter . Nel match disputato allo stadio Zini di Cremona, l’uomo ha scagliato un petardo dal settore ospiti, colpendo il portiere grigiorosso Emil Audero .

« Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto. Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l’espulsione dal club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabilità ».

Gli agenti lo hanno rintracciato in tempi rapidissimi: mentre provava ad accendere e lanciare un secondo ordigno, l’esplosione gli ha causato gravi ferite a una mano. Anche altri tifosi interisti sono intervenuti con decisione per bloccarlo, prima che venisse soccorso e trasferito in ospedale.

Attualmente, il tifoso è piantonato all’ospedale Maggiore di Cremona. Stando a fonti investigative, l’uomo ha lesioni serie alle falangi di due dita e non è escluso che già nelle prossime ore venga trasferito in un centro specializzato. Identificato dagli agenti della questura già allo stadio, la sua posizione è attualmente ancora al vaglio.