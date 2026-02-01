Negli Epstein Files citato anche il Milan. Ma lui disse: «Non sono interessato»

Negli oltre 3 milioni di pagine di documenti su Jeffrey Epstein pubblicati nei giorni scorsi dal Dipartimento di Giustizia degli USA viene citato anche il Milan. A settimane di distanza dalla scadenza del termine del 19 dicembre per pubblicare tutte le carte sull’ex finanziere, il Dipartimento di Giustizia ha infatti deciso di rendere noti altri documenti, gli ultimi, legati all’indagine su Epstein, condannato per reati sessuali e divenuto il simbolo di uno dei più gravi scandali di abusi e sfruttamento di minori degli ultimi decenni, morto suicida in carcere nell’agosto 2019.

Tra i documenti compare anche un teaser sul Milan, in cui una società di consulenza analizza la situazione del club rossonero nel luglio 2018, sottolineando i successi sportivi, il fatto che all’epoca fosse uno dei pochi club in vendita tra le top europee, la situazione della proprietà dopo l’escussione del pegno da Elliott per il mancato rimborso di un prestito da parte di Yonghong Li e i trend del mercato calcistico europeo. Inoltre, vengono fatte anche stime sulla valutazione, basandosi sul metodo dei multipli sia sui ricavi che sull’EBIT: in particolare, la valutazione era stata indicata intorno ai 600 milioni di euro.

Un documento che Epstein inoltra a Stern, il quale chiede informazioni aggiuntive. Tuttavia, lo stesso Epstein risponde all’ex commissioner NBA: «Non sono coinvolto, ho pensato di inoltrartelo perché non ho alcun interesse in queste cose», si legge nella mail.