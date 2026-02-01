Lookman vicino all’Atletico Madrid: l’Atalanta verso i 700 milioni di plusvalenze nell’era Percassi

L’ultima operazione in ordine cronologico sembra poter essere la cessione di Ademola Lookman all’Atletico Madrid. Dopo una lunga trattativa col Fenerbahce (seguita alle voci estive sull’Inter), sia il club bergamasco che l’attaccante nigeriano sembrano infatti aver trovato l’accordo con gli spagnoli.

A quanto ammonterà la plusvalenza? Al 30 giugno 2025 il valore netto contabile di Lookman era pari a 5,3 milioni di euro, con due anni di contratto residuo. Considerando gli ammortamenti, calcolandolo per semplicità al 31 dicembre 2025 (quindi a metà stagione), il valore netto a bilancio è pari quindi a circa 4,0 milioni di euro. In caso di cessione a 35,0 milioni di euro all’Atletico Madrid, la plusvalenza per l’Atalanta sarebbe quindi pari a 31,0 milioni di euro.

Qualora le cifre fossero confermate a bilancio, si tratterebbe della sesta plusvalenza più alta della storia, in una graduatoria guidata dalla cessione di Hojlund al Manchester United (53,2 milioni di plusvalenza) a cui seguono le cessioni di Koopmeiners alla Juventus (44,5 milioni di plusvalenza) e Retegui all’Al Qadsiah (40,8 milioni di plusvalenza).

Complessivamente, così, l’Atalanta potrebbe incassare circa 88 milioni di euro di plusvalenze in questo mercato: si tratterebbe già della seconda migliore stagione in termini di incassi dalle plusvalenze. E nell’era Percassi, le cessioni hanno già garantito circa 697 milioni di euro dalle plusvalenze.