A che ora chiude il calciomercato invernale? Si chiuderà nella giornata odierna in Italia (e in molte altre leghe europee) la sessione invernale dei trasferimenti, che ha accompagnato tifosi e addetti ai lavori per tutto il mese di gennaio e qualche giorno oltre. Nel nostro Paese la chiusura è calendarizzata per la giornata di lunedì 2 febbraio, con orario fissato alle ore 20.00 per la Serie A, la Serie B e la Serie C. Ma non tutte le leghe hanno definito la stessa deadline, anche se le più importanti hanno deciso di allinearsi da questo punto di vista.
Guardando per esempio ai cosiddetti Big 5, la Premier League chiuderà il mercato alle 20.00 (ora italiana, nel Regno Unito saranno le 19.00). Discorso leggermente diverso per la Liga spagnola, che ha fissato lo stop alle trattative per le ore 23.00. La Ligue 1 chiuderà sempre il 2 febbraio e l’orario è fissato come per l’Italia alle ore 20.00, e sulla stessa linea si trova anche la Bundesliga.
Va ricordato che gli orari di chiusura sono riferiti all’acquisto (e deposito di contratti) dei calciatori e non alla loro cessione, per la quale vale l’orario di stop al mercato della lega alla quale appartiene la società acquirente. Dunque, eventuali cessioni di calciatori verso club di Paesi che chiudono il mercato più avanti nel tempo, come ad esempio la Turchia, possono essere portate a termine anche a mercato nazionale chiuso.
A che ora chiude il calciomercato invernale? Le date delle leghe principali
Di seguito, le date e gli orari della fine del mercato invernale nei principali campionati europei e mondiali, compreso il mercato in Arabia Saudita, che negli ultimi anni si è rivelato un fattore per diversi club europei:
- Lunedì 2 febbraio 2026, ore 20.00 – Serie A (Italia)
- Lunedì 2 febbraio 2026, ore 20.00 – Bundesliga (Germania)
- Lunedì 2 febbraio 2026, ore 20.00 – Ligue 1 (Francia)
- Lunedì 2 febbraio 2026, ore 20.00 – Premier League (Inghilterra)
- Lunedì 2 febbraio 2026, ore 23.00 – Liga (Spagna)
- Lunedì 2 febbraio 2026, ore 23.59 – Pro League (Belgio)
- Lunedì 2 febbraio 2026, ore 23.59 – Saudi Pro League (Arabia Saudita)
- Lunedì 2 febbraio 2026, ore 23.59 – Liga Portugal (Portogallo)
- Martedì 3 febbraio 2026, ore 23.59 – Eredivisie (Olanda)
- Venerdì 6 febbraio 2026, ore 23.59 – Super Lig (Turchia)