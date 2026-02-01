Atalanta Under 23 Benevento in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Salvatore Bocchetti sono pronti ad affrontare la 24esima giornata del girone C di Serie C.

Salvatore Bocchetti (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Benevento in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 24esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Benevento è in programma per domenica 1° febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Atalanta Under 23 Benevento in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Atalanta Under 23 Benevento in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Atalanta Under 23-Benevento, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 1° FEBBRAIO

Ore 12.30

  • PRO PATRIA-L.R. VICENZA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
  • CITTADELLA-ALBINOLEFFE
    Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW

Ore 14.30

  • ATALANTA U23-BENEVENTO
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • JUVENTUS NEXT GEN-PINETO
    Sky Sport 252 e NOW
  • TERNANA-TORRES
    Sky Sport 253 e NOW
  • MONOPOLI-LATINA
    Sky Sport 254 e NOW
  • PRO VERCELLI-NOVARA
    Sky Sport 255 e NOW
  • TRAPANI-TEAM ALTAMURA
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • COSENZA-CASERTANA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • SIRACUSA-CROTONE
    Sky Sport 253 e NOW
  • AZ PICERNO-POTENZA
    Sky Sport 254 e NOW

Ore 20.30

  • SALERNITANA-GIUGLIANO
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
  • FOGGIA-AUDACE CERIGNOLA
    Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO

Ore 20.30

  • GIANA ERMINIO-UNION BRESCIA
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • RENATE-ALCIONE MILANO
    Sky Sport 253 e NOW

