Atalanta Under 23 Benevento in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Benevento in streaming gratis.
I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 24esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Benevento è in programma per domenica 1° febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Atalanta Under 23 Benevento in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Atalanta Under 23 Benevento in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Atalanta Under 23-Benevento, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 1° FEBBRAIO
Ore 12.30
- PRO PATRIA-L.R. VICENZA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
- CITTADELLA-ALBINOLEFFE
Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW
Ore 14.30
- ATALANTA U23-BENEVENTO
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- JUVENTUS NEXT GEN-PINETO
Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-TORRES
Sky Sport 253 e NOW
- MONOPOLI-LATINA
Sky Sport 254 e NOW
- PRO VERCELLI-NOVARA
Sky Sport 255 e NOW
- TRAPANI-TEAM ALTAMURA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- COSENZA-CASERTANA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- SIRACUSA-CROTONE
Sky Sport 253 e NOW
- AZ PICERNO-POTENZA
Sky Sport 254 e NOW
Ore 20.30
- SALERNITANA-GIUGLIANO
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW
- FOGGIA-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 2 FEBBRAIO
Ore 20.30
- GIANA ERMINIO-UNION BRESCIA
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- RENATE-ALCIONE MILANO
Sky Sport 253 e NOW