Dove vedere Scanzorosciate Milan Futuro: la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Scanzorosciate Milan Futuro tv streaming, gara valida per la 20esima giornata del girone B di Serie D, il massimo campionato dilettantistico in Italia.

Continua con la sfida sul campo dello Scanzorosciate l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo, in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23. I giovani rossoneri hanno fin qui ottenuto 34 punti in 21 giornate e sono in piena zona playoff.

Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D, quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona, per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.

Dove vedere Scanzorosciate Milan Futuro tv streaming – Quando si gioca

La partita fra Scanzorosciate e Milan Futuro si giocherà sabato 31 gennaio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 14.30.

Dove vedere Scanzorosciate Milan Futuro tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Scanzorosciate-Milan Futuro non sarà visibile né in televisione e nemmeno in streaming. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App – dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale – e acmilan.com.