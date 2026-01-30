E’ tutto pronto a Nyon (in Svizzera) per il sorteggio dei playoff di Champions League. I sedici club che si sono qualificati ai playoff dopo la prima fase con la classifica unica infatti scopriranno quali saranno le loro avversarie nel turno di playoff, che si disputerà nelle gare d’andata il 17 e il 18 febbraio, mentre le gare di ritorno sono in programma il 24 e il 25 febbraio.

Sorteggio playoff Champions League, le squadre qualificate

Teste di serie

Real Madrid Inter PSG Newcastle Juventus Atletico Madrid Atalanta Bayer Leverkusen

Non teste di serie

Borussia Dortmund Olympiacos Club Brugge Galatasaray Monaco Qarabag Bodo Glimt Benfica

Sorteggio playoff Champions League, come funziona il sorteggio

I playoff, come detto, coinvolgeranno le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella classifica unica della prima fase della Champions League 2025/26.

«Le partite dei play-off della fase a eliminazione diretta – si legge nel regolamento della Champions – sono determinate mediante sorteggio in conformità ai seguenti principi:

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24); I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club in ogni coppia non testa di serie, come di seguito: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18; In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa».

In sostanza, i club nelle migliori posizioni affrontano quelli che si sono qualificati con il punteggio più basso (9 vs 24 e 10 vs 23, oppure 9 vs 23 e 10 vs 24). Da questi confronti di andata e ritorno emergeranno le otto squadre che si uniranno alle otto già qualificate (dal 1° all’8° posto) per gli ottavi di finale del torneo.

Sorteggio playoff Champions League, tutte le sfide

Di seguito, ecco tutti gli incroci per gli spareggi che porteranno agli ottavi di finale della UEFA Champions League:

Lato sinistro

Benfica-Real Madrid

Monaco-PSG

Galatasaray- Juventus

Borussia Dortmund-Atalanta

Lato destro

Bodo Glimt- Inter

Qarabag-Newcastle

Club Brugge-Atletico Madrid

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Questi, invece, tutti i potenziali incroci per gli ottavi di finale che saranno definiti nel prossimo sorteggio, al termine degli spareggi: