E’ tutto pronto a Nyon (in Svizzera) per il sorteggio dei playoff di Champions League. I sedici club che si sono qualificati ai playoff dopo la prima fase con la classifica unica infatti scopriranno quali saranno le loro avversarie nel turno di playoff, che si disputerà nelle gare d’andata il 17 e il 18 febbraio, mentre le gare di ritorno sono in programma il 24 e il 25 febbraio.
Sorteggio playoff Champions League, le squadre qualificate
Teste di serie
- Real Madrid
- Inter
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atletico Madrid
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
Non teste di serie
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Club Brugge
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabag
- Bodo Glimt
- Benfica
Sorteggio playoff Champions League, come funziona il sorteggio
I playoff, come detto, coinvolgeranno le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella classifica unica della prima fase della Champions League 2025/26.
«Le partite dei play-off della fase a eliminazione diretta – si legge nel regolamento della Champions – sono determinate mediante sorteggio in conformità ai seguenti principi:
- I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24);
- I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club in ogni coppia non testa di serie, come di seguito: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18;
- In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa».
In sostanza, i club nelle migliori posizioni affrontano quelli che si sono qualificati con il punteggio più basso (9 vs 24 e 10 vs 23, oppure 9 vs 23 e 10 vs 24). Da questi confronti di andata e ritorno emergeranno le otto squadre che si uniranno alle otto già qualificate (dal 1° all’8° posto) per gli ottavi di finale del torneo.
Sorteggio playoff Champions League, tutte le sfide
Di seguito, ecco tutti gli incroci per gli spareggi che porteranno agli ottavi di finale della UEFA Champions League:
Lato sinistro
- Benfica-Real Madrid
- Monaco-PSG
- Galatasaray-Juventus
- Borussia Dortmund-Atalanta
Lato destro
- Bodo Glimt-Inter
- Qarabag-Newcastle
- Club Brugge-Atletico Madrid
- Olympiacos-Bayer Leverkusen
Questi, invece, tutti i potenziali incroci per gli ottavi di finale che saranno definiti nel prossimo sorteggio, al termine degli spareggi: