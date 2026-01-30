Champions, i possibili incroci tra italiane nella fase a eliminazione diretta

Le italiane si possono incontrare in Champions? Si è chiusa con parecchie emozioni la prima fase della nuova Champions League. Il girone unico ha definito i suoi verdetti, con le otto squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e le sedici che si contenderanno gli altri otto posti, passando invece per i playoff (tra cui ci sono le italiane Atalanta, Inter e Juventus).
L’ultimo turno ha permesso anche di definire – seppur solo parzialmente – il tabellone della Champions League per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta. Con il sorteggio dei playoff andato in scena in questa mattina è ora possibile anche determinare i potenziali incroci tra le formazioni italiane, dal momento in cui tutte e tre si sono qualificate per gli spareggi e non per gli ottavi diretti.
Le italiane si possono incontrare in Champions? Il possibile percorso
Va ricordato, infatti, che a partire dalla scorsa edizione della Champions League è caduto il divieto di incrocio tra club della stessa Federazione a partire già dal primo turno della fase a eliminazione diretta. Che si tratti di playoff o di ottavi di finale, le italiane (così come le inglesi, spagnole o altre formazioni del medesimo Paese) si possono già sfidare, come evidenziato dal derby tra PSG e Monaco. Ma quando si potranno trovare le italiane nella manifestazione?
Partendo dall’Inter, i nerazzurri sono stati inseriti nel lato del tabellone in cui non sono presenti italiane. Questo significa che l’unica sfida con Atalanta o Juventus potrebbe materializzarsi solamente in caso di finale. Dal canto loro, Atalanta e Juventus sono state invece posizionate dallo stesso lato. Qualora avanzassero entrambe, si troverebbero in semifinale, con la garanzia – in questo caso – di portare almeno un’italiana all’ultimo atto.
Di seguito, tutte le possibilità:
- Inter – solo in finale contro Atalanta o Juventus
- Atalanta – in semifinale con la Juventus e in finale con l’Inter
- Juventus – in semifinale con l’Atalanta e in finale con l’Inter