Champions, i possibili incroci tra italiane nella fase a eliminazione diretta

Le italiane si possono incontrare in Champions? Si è chiusa con parecchie emozioni la prima fase della nuova Champions League. Il girone unico ha definito i suoi verdetti, con le otto squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e le sedici che si contenderanno gli altri otto posti, passando invece per i playoff (tra cui ci sono le italiane Atalanta, Inter e Juventus).

L’ultimo turno ha permesso anche di definire – seppur solo parzialmente – il tabellone della Champions League per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta. Con il sorteggio dei playoff andato in scena in questa mattina è ora possibile anche determinare i potenziali incroci tra le formazioni italiane, dal momento in cui tutte e tre si sono qualificate per gli spareggi e non per gli ottavi diretti.