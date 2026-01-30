Sono stati svelati i sorteggi dei playoff di Europa League. I sedici club che si sono qualificati ai playoff dopo la prima fase con la classifica unica infatti hanno scoperto quali saranno le loro avversarie nel turno di playoff, che si disputerà nelle gare d’andata il 19 febbraio, mentre le gare di ritorno sono in programma il 26 febbraio.

Sorteggio playoff Europa League, le squadre qualificate

Teste di serie

Genk (BEL) Bologna (ITA) Stoccarda (GER) Ferencváros (HUN) Nottingham Forest (ENG) Viktoria Plzeň (CZE) Stella Rossa (SRB) Celta Vigo (ESP)

Non teste di serie