Sono stati svelati i sorteggi dei playoff di Europa League. I sedici club che si sono qualificati ai playoff dopo la prima fase con la classifica unica infatti hanno scoperto quali saranno le loro avversarie nel turno di playoff, che si disputerà nelle gare d’andata il 19 febbraio, mentre le gare di ritorno sono in programma il 26 febbraio.
Sorteggio playoff Europa League, le squadre qualificate
Teste di serie
- Genk (BEL)
- Bologna (ITA)
- Stoccarda (GER)
- Ferencváros (HUN)
- Nottingham Forest (ENG)
- Viktoria Plzeň (CZE)
- Stella Rossa (SRB)
- Celta Vigo (ESP)
Non teste di serie
- PAOK (GRE)
- Lille (FRA)
- Fenerbahçe (TUR)
- Panathinaikos (GRE)
- Celtic (SCO)
- Ludogorets (BUL)
- GNK Dinamo (CRO)
- Brann (NOR)
Sorteggio playoff Europa League, come funziona il sorteggio
I playoff, come detto, coinvolgeranno le squadre classificate dal 9° al 24° posto nella classifica unica della prima fase della Europa League 2025/26.
«Le partite dei play-off della fase a eliminazione diretta – si legge nel regolamento della Europa League – sono determinate mediante sorteggio in conformità ai seguenti principi:
- I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24);
- I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club in ogni coppia non testa di serie, come di seguito: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18;
- In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa».
In sostanza, i club nelle migliori posizioni affrontano quelli che si sono qualificati con il punteggio più basso (9 vs 24 e 10 vs 23, oppure 9 vs 23 e 10 vs 24). Da questi confronti di andata e ritorno emergeranno le otto squadre che si uniranno alle otto già qualificate (dal 1° all’8° posto) per gli ottavi di finale del torneo.
Sorteggio playoff Europa League, tutte le sfide
Di seguito, ecco tutti gli incroci per gli spareggi che porteranno agli ottavi di finale di Europa League League. In caso di passaggio del turno, il Bologna troverà una tra Roma e Friburgo agli ottavi di finale, per un potenziale derby italiano:
Lato sinistro
- Dinamo Zagabria-Genk
- Ludogortes-Ferencváros
- Panathinaikos-Viktoria Plzeň
- PAOK-Celta Vigo
Lato destro
- Brann-Bologna
- Celtic-Stoccarda
- Fenerbahce-Nottingham Forest
- Lille-Stella Rossa