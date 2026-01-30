DAZN lancia il piano Full Mobile: la Serie A su smartphone a 20 euro al mese 

Il nuovo piano DAZN Full Mobile sarà attivabile dagli utenti in possesso della Carta Giovani Nazionale fino al 10 febbraio 2026, salvo proroghe, e prevede la possibilità di godersi tutto lo sport di DAZN FULL a 19,99 euro al mese , esclusivamente da smartphone.

La collaborazione tra DAZN e Carta Giovani Nazionale , il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, prosegue anche nel 2026 con una nuova iniziativa dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni .

DAZN Full Mobile – Come funziona il nuovo piano

Il nuovo abbonamento, una volta attivato e salvo recesso, si rinnoverà ogni mese ed è stato pensato per il pubblico dei giovani tifosi che amano fruire dello sport in live streaming principalmente da smartphone, per un’esperienza più flessibile rispetto alla tradizionale TV.

«Sostenere i giovani significa capire come cambia il loro modo di seguire lo sport. Per questo abbiamo rinnovato anche per il 2026 la nostra collaborazione con Carta Giovani Nazionale e abbiamo lanciato un abbonamento dedicato a loro, pensato per essere fruito esclusivamente da smartphone, il dispositivo che usano di più. Vogliamo offrire a ragazze e ragazzi un’esperienza sportiva, costruita intorno al live streaming, legale, accessibile e completamente in linea con le loro abitudini digitali», commenta Stefano Azzi, CEO DAZN Italia.

Attraverso questa promozione, i titolari della tessera virtuale avranno la possibilità di accedere all’universo sportivo di DAZN: dal calcio italiano – con tutta la Serie A Enilive, la Serie BKT e la Serie A Women, oltre ai contenuti esclusivi di Milan TV, Inter TV e Juventus TV – al calcio internazionale, con LaLiga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Emirates FA Cup.

A questi si aggiungono i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’NFL, il tennis, il ciclismo, la UFC, gli sport invernali grazie ai canali Eurosport 1 e 2 inclusi in app. Spazio anche alla grande boxe e al volley, con la Serie A Tigotà, la SuperLega, le competizioni internazionali come la CEV Volleyball Champions League e al basket, con la Basketball Champions League, la Liga ACB spagnola, e tanto altro ancora.

DAZN Full Mobile – Come accedere a Carta Giovani Nazionale

La Carta Giovani Nazionale – disponibile online e su tutto il territorio nazionale – può essere attivata direttamente dall’App IO, scaricabile dai principali App store o dal sito di riferimento. Una volta attivata la carta, nella sezione portafoglio, l’utente dovrà selezionare DAZN e poi l’offerta, completando l’attivazione attraverso il link dedicato presente sulla piattaforma.

L’offerta è riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni iscritti a Carta Giovani Nazionale, nuovi utenti DAZN o ex abbonati che al momento della sottoscrizione non abbiano un abbonamento attivo.