Inter, Marotta in commissione antimafia: «Audizione andata bene»

Il numero uno del club nerazzurro era stato convocato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, in particolare dal comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive.

«L’audizione è andata benissimo», le poche parole di Marotta all’uscita da Palazzo San Macuto, dove si è svolto l’incontro. Prima dell’Inter, come detto, nelle scorse settimane si erano svolte le audizioni di Milan, Juventus e Roma mentre nelle prossime settimane potrebbe essere ascoltate altre società di Serie A. Il presidente dell’Inter ha parlato anche di mercato di gennaio in chiusura lunedì: «Non siamo in una situazione di emergenza. Vediamo, se ci saranno delle opportunità le seguiremo».