Inter, Marotta in commissione antimafia: «Audizione andata bene»

Dopo i rappresentanti di Juventus, Milan e Roma, quest’oggi la Commissione Antimafia ha ascoltato in audizione il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta.
Il numero uno del club nerazzurro era stato convocato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, in particolare dal comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive.
«L’audizione è andata benissimo», le poche parole di Marotta all’uscita da Palazzo San Macuto, dove si è svolto l’incontro. Prima dell’Inter, come detto, nelle scorse settimane si erano svolte le audizioni di Milan, Juventus e Roma mentre nelle prossime settimane potrebbe essere ascoltate altre società di Serie A. Il presidente dell’Inter ha parlato anche di mercato di gennaio in chiusura lunedì: «Non siamo in una situazione di emergenza. Vediamo, se ci saranno delle opportunità le seguiremo».