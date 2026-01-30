Sorpresa in casa Milan. Il club rossonero avrebbe raggiunto un’intesa verbale con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 inseguito dalla Juventus nelle scorse settimane di mercato. L’incastro non è semplice e ci sono da capire tanti aspetti, a cominciare dal capire se l’affare si chiuderà per giugno o immediatamente, fermo restando che i londinesi dovranno prima trovare l’eventuale sostituto.
In caso di trasferimento, potrebbe partire a sorpresa un altro francese: Christopher Nkunku, autore di cinque gol nella prima parte di stagione, ma decisamente con più ombre che luci. Ma quanto costerebbe Mateta? E come impatterebbe il nuovo acquisto sui conti del Milan?
Mateta stipendio Milan – L’impatto dell’operazione sui conti
Partendo dal prezzo del cartellino, secondo quanto riportato dalla stampa sportiva parliamo di un’operazione di mercato da 30 milioni di euro. Se arrivasse subito, Mateta dovrebbe firmare un contratto della durata di quattro anni e mezzo, per una quota ammortamento che sarebbe pari a 3,33 milioni di euro per il 2025/26.
L’accordo prevede un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti, che per la stagione 2025/26 – considerando i soli sei mesi – impatterebbe per 3,24 milioni di euro. Nel complesso, in caso di arrivo immediato al Milan, Mateta costerebbe dunque 6,57 milioni di euro. Qualora invece il giocatore fosse acquistato e restasse in prestito al Palace fino a giugno, il Milan dovrebbe sostenere il solo costo relativo all’ammortamento, pari a 3,33 milioni di euro.
Ma come cambierebbe il costo del calciatore a partire dalla prossima stagione? Nel 2026/27, considerando un esercizio completo, la quota ammortamento sarebbe pari a 6,67 milioni di euro, mentre lo stipendio lordo ammonterebbe a 6,48 milioni di euro. In totale, il costo toccherebbe quota 13,15 milioni di euro per la stagione intera.