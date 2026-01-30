Sorpresa in casa Milan. Il club rossonero avrebbe raggiunto un’intesa verbale con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 inseguito dalla Juventus nelle scorse settimane di mercato. L’incastro non è semplice e ci sono da capire tanti aspetti, a cominciare dal capire se l’affare si chiuderà per giugno o immediatamente, fermo restando che i londinesi dovranno prima trovare l’eventuale sostituto.

In caso di trasferimento, potrebbe partire a sorpresa un altro francese: Christopher Nkunku, autore di cinque gol nella prima parte di stagione, ma decisamente con più ombre che luci. Ma quanto costerebbe Mateta? E come impatterebbe il nuovo acquisto sui conti del Milan?