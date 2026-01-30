Serie B, la sfida Bari-Palermo in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Oggi, venerdì 30 gennaio alle ore 20:30, la sfida tra Bari e Palermo allo Stadio San Nicola aprirà la 22ª giornata di Serie BKT. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e potrà essere seguito anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.

Il match mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano: il Palermo di Filippo Inzaghi, attualmente al quarto posto con 38 punti, arriva in Puglia con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona playoff. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Modena, i rosanero puntano a conquistare tre punti preziosi per la rincorsa alla promozione. Dall’altra parte, il Bari guidato da Moreno Longo cerca conferme davanti al proprio pubblico. Attualmente al 17° posto con 20 punti, i biancorossi arrivano carichi dalla vittoria esterna per 2-1 sul campo del Cesena e puntano a risalire la china per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica.