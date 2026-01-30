L’ospedale fiorentino di Careggi è stato condannato a versare nei confronti dei familiari di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso a marzo 2018, 1 milione e 90.000 euro di provvisionale per il risarcimento del danno della sua morte, che poi sarà stabilito davanti al tribunale civile.
Come riporta La Repubblica, tale cifra è stata definita in virtù della condanna a 1 anno per omicidio colposo (pena sospesa) nei confronti del professor Giorgio Galanti. Come previsto dalle norme, a tutela delle vittime, in caso di risarcimenti per colpa medica, gli ospedali versano l’importo delle provvisionali alle parti offese, poi successivamente potranno rivalersi sui medici – se condannati per colpa grave -, che di solito sono coperti da polizze assicurative per vicende di questo genere.
Il professore Galanti, come ricostruito nel corso del procedimento giudiziale, seguiva Astori alla Medicina dello sport di Careggi come medico del servizio pubblico e dipendente dell’ospedale fiorentino. La Cassazione aveva confermato nella sentenza la somma, destinando, nel dettaglio:
- 490.000 euro a favore di Francesca Fioretti e Vittoria Astori, rispettivamente compagna e figlia del calciatore
- i rimanenti 600.000 euro a beneficio dei genitori e dei fratelli del calciatore.