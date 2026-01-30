L’ospedale fiorentino di Careggi è stato condannato a versare nei confronti dei familiari di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso a marzo 2018, 1 milione e 90.000 euro di provvisionale per il risarcimento del danno della sua morte, che poi sarà stabilito davanti al tribunale civile.

Come riporta La Repubblica, tale cifra è stata definita in virtù della condanna a 1 anno per omicidio colposo (pena sospesa) nei confronti del professor Giorgio Galanti. Come previsto dalle norme, a tutela delle vittime, in caso di risarcimenti per colpa medica, gli ospedali versano l’importo delle provvisionali alle parti offese, poi successivamente potranno rivalersi sui medici – se condannati per colpa grave -, che di solito sono coperti da polizze assicurative per vicende di questo genere.