Exor e i Friedkin puntano sulla robotica e investono nella tedesca RobCo

Come riporta Bloomberg, a guidare il round di finanziamento, insieme a Lightspeed Venture Partners è stata proprio Lingotto Investment Management , controllata da Exor, holding che detiene la maggioranza di Juventus, Ferrari e Stellantis. Tra gli altri investitori figurano Sequoia Capital e Kindred Capital .

Nell’ultimo round di finanziamento da 100 milioni di dollari raccolto da RobCo , startup tedesca che realizza robot per l’impiego nella manifattura, sono presenti anche i veicoli di investimento della famiglia Agnelli-Elkann attraverso Exor NV e Friedkin Group , la holding di investimento dell’automotive e dell’hospitality controllata dal patron della Roma Dan Friedkin .

Questa operazione attribuisce alla società con sede a Monaco una valutazione superiore ai 500 milioni di dollari. Fondata nel 2020, RobCo è una delle numerose startup che stanno cercando di applicare i progressi dell’intelligenza artificiale allo sviluppo di robot fisici in grado di svolgere una vasta gamma di compiti. La società tedesca sviluppa bracci robotici configurabili, ma il suo principale focus è una suite software per l’addestramento e la gestione delle macchine all’interno degli stabilimenti produttivi.

RobCo, che in precedenza aveva raccolto complessivamente 60 milioni di dollari, ha dichiarato che utilizzerà le nuove risorse per espandere la propria presenza negli Stati Uniti. Tra i suoi clienti cita BMW e diverse aziende industriali di dimensioni più contenute. Alcuni concorrenti statunitensi, come Skild AI e Physical Intelligence, hanno raccolto capitali ancora più consistenti a valutazioni più elevate.

L’ingresso di capitali provenienti da grandi nomi dell’industria automobilistica evidenzia come settori più maturi, in particolare negli Stati Uniti e in Europa, stiano guardando alla robotica per migliorare la manifattura e competere con la Cina, uno dei principali hub globali della tecnologia. Anche alcuni dei maggiori beneficiari del boom dell’AI stanno osservando la robotica come la prossima ondata di sviluppo tecnologico. Al Consumer Electronics Show di inizio mese, l’amministratore delegato di Nvidia Corp., Jensen Huang, ha dichiarato che «il momento ChatGPT per l’AI fisica è arrivato».

Proprio per questo, negli ultimi anni, la politica di investimenti di Exor, di cui John Elkann è amministratore delegato, ha virato con decisione su nuovi ambiti come le biotecnologie e le startup del ride-hailing. Lingotto, il veicolo di investimento di Exor, ha inoltre investito in Neura Robotics, un’altra startup tedesca attiva nella robotica.