Con l’inizio del nuovo anno è tornato il grande tennis ed è tutto pronto per la semifinale di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, primo Slam della stagione. Tra le domande più frequenti dei tifosi c’è quella legata a Sinner Djokovic in chiaro, ed è importante chiarire subito un punto fondamentale: la partita sarà disponibile per tutti gli appassionati.
Il match tra Novak Djokovic e Jannik Sinner è in programma venerdì 30 gennaio e seguirà la sfida di altissimo livello tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, giunta alla fine del quinto set in questi minuti. Ora tocca al tennista italiano, il cui incontro con il rivale serbo sarà sarà visibile sia sulle piattaforme a pagamento, nell’ambito della copertura esclusiva del torneo, che in chiaro, sul canale Nove.
Australian Open 2026: dove vedere Sinner-Djokovic
L’Australian Open 2026 è un’esclusiva di Warner Bros. Discovery. Tutti gli incontri del torneo, compreso Sinner-Djokovic, saranno trasmessi:
- in diretta su Eurosport 1 e Eurosport 2
- in streaming integrale su HBO Max
- in streaming su discovery+
Ma in vista della semifinale fra il numero due del mondo e il tennista più vincente di sempre sarà mandato in onda in diretta su Nove, il canale gratuito del gruppo Warner Bros. Discovery.
Eurosport segue l’Australian Open per il 32° anno consecutivo, con una copertura editoriale di altissimo livello. Al commento ci saranno autentiche leggende del tennis come John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Tim Henman, Laura Robson, Barbara Schett e Anne Keothavong, affiancati da talent locali come Boris Becker, Justine Henin, Alex Corretja e Roberta Vinci.
Sinner Djokovic in chiaro: l’opzione su DAZN
Per chi vuole seguire l’Australian Open in diretta su DAZN, una delle soluzioni più convenienti è il pacchetto Sports (clicca qui per abbonarti). L’offerta annuale costa 99 euro (circa 8,25 euro al mese), risultando più vantaggiosa rispetto al piano mensile. Oltre all’Australian Open, il pacchetto include basket internazionale, volley europeo, NFL, boxe, UFC, ciclismo e anche il Roland Garros.
Contenuti extra e copertura completa
La narrazione degli Australian Open va oltre il campo. Eurosport propone studi pre e post partita, il programma Courtside, highlights, interviste e contenuti speciali. Tra questi spicca il documentario “The Match That Changed Tennis”, dedicato alla storica finale Djokovic-Nadal del 2012, disponibile su Eurosport e in streaming.
Chi cerca la partita in streaming deve sapere che sono disponibili diverse opzioni a pagamento che offrono una copertura completa, di altissima qualità e ricca di contenuti esclusivi per non perdere neanche un colpo della semifinale di Jannik Sinner a Melbourne.