Con l’inizio del nuovo anno è tornato il grande tennis ed è tutto pronto per la semifinale di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, primo Slam della stagione. Tra le domande più frequenti dei tifosi c’è quella legata a Sinner Djokovic in chiaro, ed è importante chiarire subito un punto fondamentale: la partita sarà disponibile per tutti gli appassionati.

Il match tra Novak Djokovic e Jannik Sinner è in programma venerdì 30 gennaio e seguirà la sfida di altissimo livello tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, giunta alla fine del quinto set in questi minuti. Ora tocca al tennista italiano, il cui incontro con il rivale serbo sarà sarà visibile sia sulle piattaforme a pagamento, nell’ambito della copertura esclusiva del torneo, che in chiaro, sul canale Nove.