Champions, come funziona il sorteggio dei playoff: il regolamento completo

Saranno tre le italiane protagoniste in questo turno: Inter, Juventus e Atalanta . Il Napoli è stato invece eliminato e non proseguirà nella competizione. Ma come funziona il sorteggio per i playoff? Cosa prevede il regolamento? La UEFA ha svelato la procedura completa per l’evento che andrà in scena oggi, a Nyon (in Svizzera) a partire dalle ore 12.00.

Come funziona il sorteggio dei playoff Champions? Sistema e condizioni

Come si legge nel regolamento, «gli abbinamenti degli spareggi della fase a eliminazione diretta sono determinati mediante un sorteggio condotto in conformità ai seguenti principi:

I club sono abbinati in base alle loro posizioni al termine della fase di campionato per formare quattro coppie teste di serie (club classificati nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14, 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22, 23 e 24). I club di ciascuna coppia testa di serie sono sorteggiati contro i club di ciascuna coppia non testa di serie: i club 9 o 10 contro i club 23 o 24, i club 11 o 12 contro i club 21 o 22, i club 13 o 14 contro i club 19 o 20 e i club 15 o 16 contro i club 17 o 18. In linea di principio, i club teste di serie disputano la gara di ritorno in casa ». Questo sarà il caso di tutte e tre le italiane

«L’amministrazione UEFA può determinare condizioni alternative per ciascun sorteggio in conformità ai principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club e può adattare le condizioni del sorteggio o assegnare direttamente le posizioni per tenere conto di eventuali vincoli rilevanti alla luce delle decisioni adottate dal Comitato Esecutivo UEFA», chiude il regolamento su questo aspetto.

Il sorteggio viene effettuato utilizzando un tabellone con teste di serie, con ciascuna coppia di squadre assegnata a due posizioni potenziali predefinite in base alle rispettive classifiche nella fase di campionato (come spiegato nella procedura di sorteggio di seguito). Il sorteggio prevede l’assegnazione di una squadra per ciascuna coppia a una delle posizioni predeterminate.

Come funziona il sorteggio dei playoff Champions? La procedura

Per il sorteggio vengono preparate otto urne, con le palline contenenti i nomi delle squadre teste di serie e non teste di serie inserite nelle rispettive urne contrassegnate in base alle classifiche della fase di campionato. Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando ciascuna squadra di una coppia di non teste di serie a una delle posizioni predefinite pertinenti nel tabellone, partendo dalle squadre classificate 23/24 e terminando con quelle classificate 17/18.

Viene estratta una pallina dall’urna contenente le due squadre interessate (ovvero le squadre classificate 23 e 24) e viene aperta per mostrare il nome della squadra. La prima squadra estratta da questa urna viene collocata nella posizione riservata sul lato sinistro del tabellone (vedi sopra). L’altra squadra non testa di serie della coppia viene quindi estratta e mostrata, e assegnata alla corrispondente posizione riservata sul lato destro del tabellone (vedi sopra).

La stessa procedura viene applicata alle restanti squadre non teste di serie. Una volta che tutte le coppie di squadre non teste di serie sono state sorteggiate e assegnate a una posizione appropriata nel tabellone, il sorteggio prosegue con le squadre teste di serie, iniziando dalla coppia classificata 15/16. Il processo è lo stesso descritto sopra per le squadre non teste di serie, con la prima squadra estratta dall’urna pertinente assegnata alla posizione riservata designata sul lato sinistro del tabellone e la seconda squadra sul lato destro.

La procedura viene ripetuta per le restanti coppie, terminando con le squadre classificate 9/10, così da completare gli abbinamenti degli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Come funziona il sorteggio dei playoff Champions? Elaborazione del calendario

Tutte le partite si disputano in conformità con il Calendario delle partite UEFA. Queste date sono definitive e vincolanti per tutte le parti interessate. Per questa competizione si applicano i seguenti principi:

Le partite si giocano il martedì e il mercoledì, ad eccezione di […] la finale, che si disputa di sabato. Eccezioni a questa regola possono essere stabilite dall’amministrazione UEFA.

A partire dagli spareggi, l’amministrazione UEFA decide il calendario delle partite di ciascun turno.

In ogni turno della fase a eliminazione diretta, ciascun club sarà, in linea di principio, programmato per giocare una volta di martedì e una volta di mercoledì .

«Se due o più club della stessa città, entro un raggio di 50 km l’uno dall’altro e/o che giocano nello stesso stadio, partecipano a una qualsiasi delle competizioni UEFA per club e se l’associazione e i club interessati dichiarano esplicitamente, al momento dell’iscrizione dei club, che le loro partite non possono essere giocate nello stesso giorno o in giorni consecutivi, l’amministrazione UEFA può modificare o confermare date e orari di inizio in conformità ai principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club», recita il regolamento.

«L’amministrazione UEFA decide le date delle partite e l’eventuale inversione del campo caso per caso e in conformità ai principi applicabili stabiliti dal Comitato Competizioni per Club. In ogni caso, l’amministrazione UEFA si riserva il diritto di imporre una data di gara qualora le circostanze lo richiedano», conclude la procedura. Il calendario di tutte le partite degli spareggi della fase a eliminazione diretta sarà disponibile questa sera.