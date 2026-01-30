Si terrà questa mattina il sorteggio dei playoff della seconda edizione della nuova Europa League. Le otto squadre teste di serie (tra cui c’è il Bologna) saranno accoppiate alle otto non teste di serie per definire la prima parte del percorso che porterà fino alla finalissima del 20 maggio, in programma a Istanbul.

I potenziali avversari, come noto, sono predefiniti dagli accoppiamenti delle posizioni finali nella fase campionato. Ad esempio, le squadre che si sono classificate al 9° e al 10° possono affrontare le squadre che si sono classificate al 23° o 24° posto; le squadre che si sono classificate all’11° o al 12° possono essere sorteggiate contro le squadre classificate al 21° o al 22° posto e così via. Gli otto club vittoriosi nel doppio spareggio accedono agli ottavi di finale.

Calendario playoff Europa League – Quando si giocano le partite

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocheranno nell’arco di una settimana:

Andata: 19 febbraio 2026

19 febbraio 2026 Ritorno: 26 febbraio 2026

La UEFA confermerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari, nel pomeriggio del sorteggio. Qualora nel programma delle partite si dovessero verificare sovrapposizioni di stadi o città, queste verranno risolte secondo i principi applicabili stabiliti dal Comitato per le Competizioni per Club.

Calendario playoff Europa League – Il programma completo

Queste le partite di andata:

[IN AGGIORNAMENTO]

Queste le sfide di ritorno:

[IN AGGIORNAMENTO]