Australian Open, dove vedere la finale: Alcaraz Djokovic pronti alla super sfida

Il primo Slam della stagione tennistica 2026 è pronto a concludersi con una finalissima di primissimo livello. Da una parte il numero uno del ranking ATP Carlos Alcaraz cerca un altro trofeo da aggiungere alla sua bacheca, dall’altra Novak Djokovic, il tennista più vincente di sempre nel torneo che ha conquistato più volte in carriera. Il match tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic è in programma domenica 1° febbraio alle ore 09.30 italiane e sarà visibile solo su piattaforme a pagamento, nell’ambito della copertura esclusiva del torneo.

Australian Open 2026: dove vedere la finale L’Australian Open 2026 è un’esclusiva di Warner Bros. Discovery. Tutti gli incontri del torneo, compreso Sinner-Shelton, saranno trasmessi: in diretta su Eurosport 1 e Eurosport 2

e in streaming integrale su HBO Max

in streaming su discovery+ Eurosport segue l’Australian Open per il 32° anno consecutivo, con una copertura editoriale di altissimo livello. Al commento ci saranno autentiche leggende del tennis come John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Tim Henman, Laura Robson, Barbara Schett e Anne Keothavong, affiancati da talent locali come Boris Becker, Justine Henin, Alex Corretja e Roberta Vinci.