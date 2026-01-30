Dove vedere Al Kholood Al Nassr tv streaming: guarda la partita in diretta

Continua la nuova stagione del massimo campionato saudita. Cristiano Ronaldo e compagni cercano una vittoria che riaprirebbe il discorso primato e che li porterebbe a sole tre lunghezze dalla capolista Al Hilal e in piena corsa per un piazzamento nelle prime tre che porta alla qualificazione alla prossima Champions League asiatica.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Kholood Al Nassr tv streaming , 19esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Dove vedere Al Kholood Al Nassr tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Kholood e Al Nassr si giocherà al Al-Hazem Club Stadium di Ar Rass, venerdì 30 gennaio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30.

Dove vedere Al Kholood Al Nassr tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Al Kholood-Al Nassr sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento, nonostante dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League ha ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica guidata da Karim Benzema.