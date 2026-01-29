Australian Open, dove vedere Sinner Djokovic tv streaming: guardala in diretta

Con l’inizio del nuovo anno è tornato il grande tennis e cresce l’attesa per i quarti di finale di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, primo Slam della stagione. Tra le domande più frequenti dei tifosi c’è quella legata a Sinner Djokovic in streaming gratis, ma è importante chiarire subito un punto fondamentale: la partita sarà disponibile in streaming gratuito.

Il match tra Novak Djokovic e Jannik Sinner è in programma venerdì 30 gennaio non prima delle 09.30 italiane e sarà visibile sia sule piattaforme a pagamento, nell’ambito della copertura esclusiva del torneo, che in chiaro.