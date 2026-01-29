Dove vedere Al Qadisiya Al Hilal tv streaming: guarda la partita in diretta

Continua la nuova stagione del massimo campionato saudita. La formazione di Simone Inzaghi cerca di riprendere il filo del discorso dopo il pareggio dell’ultima giornata che ha portato il vantaggio dalla seconda classifica a cinque punti. Dall’altra parte Retegui e compagni cercano punti importanti per continuare la propria corsa verso il podio che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League asiatica.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Qadisiya Al Hilal tv streaming , 19esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Dove vedere Al Qadisiya Al Hilal tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Qadisiya e Al Hilal si giocherà al Prince Saud bin Jalawi Stadium di Dammam, giovedì 29 gennaio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30.

Dove vedere Al Qadisiya Al Hilal tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Qadisiya-Al Hilal non sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento, nonostante dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League ha ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia Solo Calcio (canale 60 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica guidata da Karim Benzema. Ma questo volta la formazione dell’ex Inter non sarà visibile.