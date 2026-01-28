FIFA, mercato internazionale record nel 2025: Como al top per spese in Italia 

La FIFA ha pubblicato oggi il report sulle spese per i trasferimenti internazionali nel 2025. Un anno nel quale è stato raggiunto il record storico di 86.158 trasferimenti di calciatori completati nel calcio professionistico e amatoriale maschile e femminile. Per la prima volta in assoluto, la spesa dei club per i diritti di trasferimento ha superato la soglia dei 10 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record con un totale di 13,11 miliardi di dollari (11 miliardi di euro, al cambio attuale), oltre il 50% in più rispetto alla spesa del 2024 e il 35,6% in più rispetto al precedente record, stabilito nel 2023.
Nel calcio professionistico maschile, i club inglesi sono stati ancora una volta sia i primi per spesa che i primi per incassi in termini di diritti di trasferimento, con 3,82 miliardi di dollari spesi per trasferimenti in entrata e 1,77 miliardi di dollari incassati per trasferimenti in uscita nel 2025. In termini di numero totale di trasferimenti, i club brasiliani hanno guidato la classifica con 1.190 trasferimenti in entrata e 1.005 in uscita.
Spese calciomercato 2025 – Le cifre in entrata e in uscita
Di seguito, la classifica delle spese per Paese:
- Inghilterra – 3,82 miliardi di dollari
- Germania – 1,28 miliardi di dollari
- Italia – 1,2 miliardi di dollari
- Francia – 953 milioni di dollari
- Arabia Saudita – 907 milioni di dollari
Questa, invece, la top 5 per quanto riguarda gli incassi:
- Inghilterra – 1,77 miliardi di dollari
- Francia – 1,71 miliardi di dollari
- Germania – 1,49 miliardi di dollari
- Italia – 1,1 miliardi di dollari
- Spagna – 929 milioni di dollari
Anche il numero di club che hanno speso denaro per i trasferimenti in entrata ha continuato a crescere, raggiungendo il record di 1.214 club nel 2025. Allo stesso modo, anche il numero di club che hanno ricevuto un compenso per almeno un trasferimento in uscita, pari a 1.495, ha stabilito un nuovo record.
Spese calciomercato 2025 – I club che hanno investito di più
Guardando ai club che hanno speso di più, il Manchester City occupa la prima posizione per il 2025. Le inglesi fanno da padrone con il Liverpool al secondo posto e il Chelsea in terza posizione. Nella top 20 sono presenti due società italiane: il Como – 11esima prima per quanto riguarda la Serie A – e il Milan, al dodicesimo posto.