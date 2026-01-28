FIFA, mercato internazionale record nel 2025: Como al top per spese in Italia 

La FIFA ha pubblicato oggi il report sulle spese per i trasferimenti internazionali nel 2025. Un anno nel quale è stato raggiunto il record storico di 86.158 trasferimenti di calciatori completati nel calcio professionistico e amatoriale maschile e femminile. Per la prima volta in assoluto, la spesa dei club per i diritti di trasferimento ha superato la soglia dei 10 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record con un totale di 13,11 miliardi di dollari (11 miliardi di euro, al cambio attuale), oltre il 50% in più rispetto alla spesa del 2024 e il 35,6% in più rispetto al precedente record, stabilito nel 2023.

Nel calcio professionistico maschile, i club inglesi sono stati ancora una volta sia i primi per spesa che i primi per incassi in termini di diritti di trasferimento, con 3,82 miliardi di dollari spesi per trasferimenti in entrata e 1,77 miliardi di dollari incassati per trasferimenti in uscita nel 2025. In termini di numero totale di trasferimenti, i club brasiliani hanno guidato la classifica con 1.190 trasferimenti in entrata e 1.005 in uscita.