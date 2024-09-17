Le modifiche più rilevanti ai fini delle squalifiche riguardano il numero di partite nella fase a gironi, passate da sei a otto, e l’introduzione di un turno aggiuntivo, che vede le squadre piazzate dalla nona alla ventiquattresima posizione nella classifica generale sfidarsi nei playoff che prevedono sfide di andata e ritorno per decretare il club che passa agli ottavi di finale.

Regolamento squalifiche Champions – Come funzionano le diffide e i cartellini gialli in Champions League? La domanda trova risposta nel regolamento della massima competizione europea per club in vigore dalla scorsa stagione con il cambio di format con l’incremento del numero di club da 32 a 36 e l’introduzione di una classifica generale.

Regolamento squalifiche Champions – I gialli prima della fase a gironi

La domanda da porsi inizialmente riguarda quanti cartellini gialli portano a una squalifica in Champions League? L’articolo 63.02 del regolamento 2024/25 pubblicato dalla UEFA stabilisce che «prima della fase a gironi, la squalifica per la gara successiva nella competizione in questione scatta dopo tre ammonizioni che non hanno portato a un’espulsione, e qualsiasi successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, ecc.)».

«Dalla prima giornata della fase a gironi, i giocatori e i dirigenti della squadra sono squalificati per la successiva partita della competizione in questione dopo tre ammonizioni, che non hanno comportato un cartellino rosso, nonché in seguito a qualsiasi successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, eccetera)», si legge ancora.

Squalifiche Champions – Quando si azzerano i gialli

I cartellini gialli si trascinano alla fase successiva della competizione? In linea generale sì, come recita l’articolo 63.03: «le ammonizioni sono sempre portate avanti allo step successivo, a meno delle eccezioni previste nell’articolo successivo».

L’articolo 64.04 del regolamento chiarisce i momenti in cui la regola generale viene disapplicata. I cartellini vengono azzerati dopo la fase a gironi di Champions League? Come previsto dalla norma UEFA: «Eccezionalmente, tutti i cartellini gialli che portano alla squalifica per somma di ammonizioni scadono al termine degli spareggi, venendo azzerati prima dell’inizio della fase a gironi. Il conteggio riparte da zero:

dalla fase a gironi ;

; dalla fine dei quarti di finale.

Le ammonizioni accumulate sino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale».

In virtù di ciò, e considerando l’ultima giornata della prima fase, i calciatori delle squadre italiane che sono attualmente in diffida, e che quindi rischiano di saltare la prossima partita di Champions League (che sia essa l’andata dei playoff o quella degli ottavi di finale) sono i seguenti:

ATALANTA : De Roon, Musah

: De Roon, Musah INTER : Bastoni, L. Martinez, Mkhitaryan

: Bastoni, L. Martinez, Mkhitaryan JUVENTUS : Cabal, Cambiaso, Kelly, Locatelli

: Cabal, Cambiaso, Kelly, Locatelli NAPOLI: Rrahmani

Squalifiche Champions – La finale

In ultimo, si può essere squalificati per la finale di Champions League? La risposta è «sì, ma solo in seguito a un cartellino rosso. Poiché la conta dei cartellini gialli viene azzerata al termine dei quarti di finale (vedi Articolo 64.04), anche se un giocatore viene ammonito in entrambe le partite di una semifinale, non può essere sospeso per la finale».