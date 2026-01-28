Champions, ottavi o playoff? Quanto vale passare il turno per Inter, Juve, Atalanta e Napoli

Tra le squadre coinvolte ci sono anche le italiana Atalanta , Inter , Juventus e Napoli , in rigoroso ordine di classifica. Le prime tre sono già certe di partecipare ai playoff, ma coltivano ancora speranze (seppur minime) di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, con l’Atalanta favorita in questo senso grazie ai suoi 13 punti. Il Napoli, invece, può puntare solamente agli spareggi.

E’ tutto pronto per l’ultima giornata della prima fase della UEFA Champions League . Le 36 squadre impegnate nel torneo scenderanno in campo questa sera – tutte in contemporanea, a partire dalle ore 21 – per cercare di conquistare i propri obiettivi tra accesso ai playoff e qualificazione diretta agli ottavi di finale (sono solo quattro le squadre senza possibilità).

Ma quanto varrebbe la qualificazione ai playoff o agli ottavi di finale per le squadre italiane rimaste in gioco? E’ possibile effettuare una simulazione, partendo da quelli che sono i premi già garantiti per ognuno di questi club e che tengono conto anche della posizione minima in classifica e del bonus per l’accesso ai playoff, per le formazioni per cui questo traguardo è già matematico. In ordine di incassi:

Inter – 65,7 milioni di euro

Juventus – 60,8 milioni di euro

Atalanta – 57,7 milioni di euro

Napoli – 47,9 milioni di euro

Partendo dall’Inter, i nerazzurri potrebbero alzare questa cifra fino a circa 68 milioni di euro in caso di conferma dei playoff. Arrivare entro il 16° posto comporterebbe un bonus di 1 milione aggiuntivo, a cui aggiungere un premio extra per il migliore piazzamento in classifica (rispetto a quello delle stime minime).

Se invece i nerazzurri si qualificassero per gli ottavi di finale diretti, i premi lieviterebbero fino a circa 83 milioni di euro. Una cifra alla quale contribuirebbe specialmente il bonus per il passaggio del turno (11 milioni di euro) oltre ai 2,1 milioni dell’ultima partita vinta e al bonus extra per chi entra nei primi otto posti.

Passando alla Juventus, nel caso dei bianconeri i playoff potrebbero portare circa 63 milioni di euro, con le stesse considerazioni fatte per l’Inter. Nel caso di ottavi di finale diretti, la cifra si alzerebbe invece a quasi 78 milioni di euro, sempre considerando il bonus per il passaggio del turno, l’ottavo posto in classifica nella prima fase e – ovviamente – la partita extra vinta.

Per quanto riguarda invece l’Atalanta, i bergamaschi potrebbero contare su circa 60 milioni di euro in caso di raggiungimento ufficiale degli spareggi: anche per loro valgono le considerazioni fatte per Inter e Juventus. Nel caso di ottavi di finale diretti, la cifra si alzerebbe invece a circa 75 milioni di euro, sempre considerando il bonus per il passaggio del turno, l’ottavo posto in classifica nella prima fase e la partita vinta contro il Royal USG.

Chiusura dedicata al Napoli: i partenopei possono puntare solamente ai playoff e la cifra in caso di qualificazione dipenderà anche dal risultato contro il Chelsea. In caso di pareggio, i premi sarebbero di circa 52 milioni di euro, mentre in caso di vittoria sui Blues verrebbe superata quota 53 milioni di euro.

Di seguito, le stime squadra per squadra in base al risultato dell’ultima giornata e relativo traguardo: