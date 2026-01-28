Juventus, Douglas Luiz all’Aston Villa: le cifre ufficiali dell’operazione

Adesso è ufficiale. L’avventura di Douglas Luiz in Premier League proseguirà con la maglia dell’Aston Villa. La Juventus e il Nottingham hanno infatti raggiunto un accordo per l’interruzione anticipata del prestito e il centrocampista brasiliano si sposta a Birmingham. Proprio dall’Aston Villa la Juventus acquistò il giocatore nell’estate del 2024.

«Juventus Football Club S.p.A. comunica che, in relazione a quanto già reso noto con il comunicato del 21 agosto 2025, il calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo è rientrato dal prestito. Contestualmente, Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni», si legge in una nota.