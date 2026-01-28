Champions, niente da fare per il Napoli: azzurri fuori al primo turno

È terminata la UEFA Champions League. La massima competizione europea per club ha definito ufficialmente le squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e quella che invece dovranno passare per i playoff prima di raggiungere – eventualmente – la classica fase a eliminazione diretta.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare a quel turno della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, mentre fino al cambio di format si arrivava a 9,6 milioni.
Napoli eliminato Champions – Azzurri fuori anche dai playoff
Non ci sarà sicuramente il Napoli alla fase finale della Champions League 2025/26. Gli azzurri di Antonio Conte escono sconfitti anche dall’impegno casalingo contro il Chelsea e non figurano nelle prime 24 posizioni del girone unico, piazzamento minimo per poter almeno giocare i playoff. Ora alla squadra partenopea rimangono solo gli obiettivi nazionali, campionato e Coppa Italia.