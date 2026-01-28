Champions League, come funzionano i playoff per gli ottavi di finale

Le squadre si affronteranno in spareggi a eliminazione diretta che prevedono gare d’andata e ritorno, con e le vincenti che approderanno agli ottavi di finale. A partire dai playoff per la fase a eliminazione diretta, il torneo avrà tabellone in stile tennistico. Le squadre che terminano la fase campionato tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie del primo sorteggio della fase a eliminazione diretta e affronteranno una squadra classificata dal 17° al 24° posto. La squadra testa di serie, in linea di principio, giocherà il ritorno in casa.

I playoff per la fase a eliminazione diretta sono una novità del nuovo format della UEFA Champions League introdotto a partire dalla scorsa stagione e si giocheranno per la seconda volta nell’edizione 2025/26. Mentre le prime otto in classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale, le squadre classificate dal 9° al 24° posto danno il via alla fase a eliminazione diretta con gli spareggi.

I potenziali avversari sono inoltre predefiniti dagli accoppiamenti delle posizioni finali nella fase campionato. Ad esempio, le squadre che si classificano al 9° e al 10° affronteranno le squadre che si sono classificate al 23° o 24° posto; le squadre che si classificano all’11° o al 12° posto saranno sorteggiate contro le squadre classificate al 21° o al 22° posto e così via. Gli otto club vittoriosi nel doppio spareggio accedono agli ottavi di finale.

Come funzionano i playoff di Champions? Le teste di serie e le sfidanti

Le squadre che si sono classificate tra il 9°e il 24° posto nella prima edizione della fase campionato si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d’andata e ritorno. Le vincitrici degli spareggi si qualificheranno agli ottavi di finale della competizione. Di seguito tutte le squadre qualificate, divise tra teste di serie e non teste di serie.

Teste di serie (in aggiornamento)

Non teste di serie

Di seguito, i potenziali scontri (in aggiornamento)

Come funzionano i playoff di Champions? Le modalità del sorteggio

Il sorteggio verrà effettuato a Nyon (in Svizzera), presso la Casa del Calcio Europeo. Ma come funzionerà? Per l’evento vengono preparate otto urne, con le palline contenenti i nomi delle squadre teste di serie e non teste di serie posizionati a coppie nelle corrispondenti urne contrassegnate, in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando ciascuna squadra di una coppia di squadre non teste di serie a una delle relative posizioni predefinite nel tabellone, iniziando con le squadre classificate al 23°/24° posto e finendo con quelle al 17°/18°.

Viene estratta una pallina dall’urna contenente le due squadre delle posizioni in classifica in questione (cioè le squadre classificate al 23° e 24° posto) e viene aperta per mostrare la squadra sorteggiata. La prima squadra estratta da quest’urna viene posizionata nel posto riservato sul lato argentato del tabellone. L’altra squadra non testa di serie dell’accoppiamento viene quindi estratta, svelata e assegnata al posto riservato corrispondente sul lato blu del tabellone. La stessa procedura viene eseguita con i restanti club non teste di serie.

Una volta riempite nel tabellone tutte le posizioni delle squadre non teste di serie, il sorteggio prosegue con le squadre teste di serie, iniziando con l’accoppiamento 15°/16° posto. La procedura è la stessa descritta sopra per le squadre non teste di serie, con la prima squadra sorteggiata dalla relativa urna che viene collocata nel posto riservato sul lato argentato del tabellone e con la seconda assegnata al lato blu. La procedura viene ripetuta per i restanti accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, terminando con le squadre classificate al 9°/10° posto. In linea di principio, i club teste di serie giocano il ritorno in casa.

Come funzionano i playoff di Champions? Le sfide tra squadre della stessa Federazione

A differenza delle edizioni fino alla stagione 2023/24, a partire dal 2024/25 le squadre possono affrontare un’altra formazione appartenente alla stessa federazione nazionale negli spareggi per la fase a eliminazione diretta. I club possono anche affrontare avversari già incontrati durante la fase campionato.

Come funzionano i playoff di Champions? Quando si gioca

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocheranno nell’arco di due settimane:

Andata: 17/18 febbraio 2026

17/18 febbraio 2026 Ritorno: 24/25 febbraio 2026

In linea di massima, ogni club giocherà una volta il martedì e una volta il mercoledì. La UEFA confermerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari, la sera del sorteggio. Qualora nel programma delle partite si dovessero verificare sovrapposizioni di stadi o città, queste verranno risolte secondo i principi applicabili stabiliti dal Comitato per le Competizioni per Club.