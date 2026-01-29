Il Milan porta MilanLab in Arabia: nuova partnership con Al Hammadi Holding

Il Milan ha deciso di portare per la prima volta nella sua storia MilanLab al di fuori dei confini nazionali, destinazione Arabia Saudita. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il club rossonero è pronto ad annunciare una nuova partnership pluriennale con Al Hammadi Holding, uno dei principali gruppi sanitari sauditi, rendendo MilanLab un asset centrale di un progetto internazionale.
L’intesa consoliderà il posizionamento del Milan a livello globale nel campo dell’innovazione sportiva. MilanLab – storico centro del club per ricerca, performance e medicina sportiva – è nato nei primi anni 2000 come laboratorio decisamente innovativo sul front dell’analisi dei dati applicati alla performance. Tuttavia, dal 2021 il centro ha avviato un percorso di rinnovamento scientifico, con nuovi metodi di raccolta e utilizzo dei dati per la gestione medica e atletica.
Al Hammadi Holding è invece uno dei principali operatori sanitari dell’Arabia Saudita. Nell’ambito della collaborazione con il Milan, il gruppo diventerà un nuovo partner regionale del club rossonero nel Paese. L’obiettivo è quello di adottare competenze, metodologie e protocolli ispirati al modello MilanLab per sviluppare professionalità e cultura scientifica basate su dati concreti.
La nuova partnership tra il Milan e il gruppo saudita si inserirà negli obiettivi nazionali del Paese su salute, benessere e sviluppo delle competenze fisati da Saudi Vision 2030 (il piano strategico di lungo periodo lanciato nel 2016 dal principe ereditario Mohammed bin Salman, per trasformare il Paese entro il 2030). Il progetto mira a contribuire alla crescita del settore della medicina sportiva.
Per il club rossonero, la collaborazione sarà solamente l’ultima in ordine cronologico di una serie di operazioni che coprono l’area MENA (Middle East and North Africa). Si va dall’apertura di Casa Milan Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nel 2023 al lancio di un’Academy a Gedda, in Arabia, nel 2025. Il tutto senza dimenticare l’accordo di lunga data con Emirates e altre collaborazioni come quelle con SIRO e con CFI Financial.