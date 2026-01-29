Il Milan porta MilanLab in Arabia: nuova partnership con Al Hammadi Holding

Il Milan ha deciso di portare per la prima volta nella sua storia MilanLab al di fuori dei confini nazionali, destinazione Arabia Saudita. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il club rossonero è pronto ad annunciare una nuova partnership pluriennale con Al Hammadi Holding, uno dei principali gruppi sanitari sauditi, rendendo MilanLab un asset centrale di un progetto internazionale.

L’intesa consoliderà il posizionamento del Milan a livello globale nel campo dell’innovazione sportiva. MilanLab – storico centro del club per ricerca, performance e medicina sportiva – è nato nei primi anni 2000 come laboratorio decisamente innovativo sul front dell’analisi dei dati applicati alla performance. Tuttavia, dal 2021 il centro ha avviato un percorso di rinnovamento scientifico, con nuovi metodi di raccolta e utilizzo dei dati per la gestione medica e atletica.