Ultimo atto della prima fase per la UEFA Champions League. La massima competizione europea per club ha definito ufficialmente le squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e quella che invece dovranno passare per i playoff prima di raggiungere – eventualmente – la classica fase a eliminazione diretta.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare a quel turno della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, mentre fino al cambio di format si arrivava a 9,6 milioni.
Per quanto riguarda le quattro italiane partecipanti alla massima competizione UEFA, tre – Atalanta, Inter e Juventus – sono certe almeno di essere nei playoff per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale. Deve conquistarsi un posto negli spareggi, invece, il Napoli di Antonio Conte che rischia l’eliminazione.
Champions percorso italiane – I potenziali avversari
A determinare il cammino delle quattro italiane sarà infatti il piazzamento finale nella classifica generale al termine della prima fase e dopo aver disputato l’ottava e ultima giornata. Da lì si procederà con il sorteggio dei playoff che si svolgerà venerdì 30 gennaio.
[IN AGGIORNAMENTO]