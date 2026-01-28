Ultimo atto della prima fase per la UEFA Champions League. La massima competizione europea per club ha definito ufficialmente le squadre direttamente qualificate agli ottavi di finale e quella che invece dovranno passare per i playoff prima di raggiungere – eventualmente – la classica fase a eliminazione diretta.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare a quel turno della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, mentre fino al cambio di format si arrivava a 9,6 milioni.
Atalanta avversarie Champions – Gli incroci del tabellone
Gli uomini di Raffaele Palladino cercano una vittoria in casa dell’Union Saint Gilloise che potrebbe addirittura, se i risultati delle altre partite le sorridessero, qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. In caso contrario, i bergamaschi dovranno passare, come la scorsa stagione, dai playoff. L’avversaria delle due gare sarà decisa dalla classifica finale relativa alla prima fase e sarà decretata dal sorteggio in programma venerdì 30 gennaio.
Di seguito, le possibili avversarie dell’Atalanta nella fase a eliminazione diretta:
[IN AGGIORNAMENTO]