Lo stadio di proprietà come impianto per la comunità: il Tottenham ospita l’evento per la Giornata della Memoria

Lo stadio di proprietà non è soltanto un’infrastruttura sportiva o una leva di business. Sempre più spesso diventa uno spazio civico, un luogo di riferimento per la comunità locale e per il territorio in cui è inserito. È in questa chiave che va letta l’iniziativa ospitata ieri, 26 gennaio, al Tottenham Hotspur Stadium, che ha accolto l’evento speciale dell’Holocaust Memorial Day (l’equivalente britannico della Giornata della Memoria) promosso dalla comunità di Haringey, il borough di Londra dove ha sede l’impianto degli Spurs.

Il club londinese ha messo a disposizione il proprio impianto per una cerimonia commemorativa che ha riunito studenti, residenti, leader religiosi, rappresentanti civici e sopravvissuti ai genocidi, in un evento multireligioso incentrato sul tema nazionale “Bridging Generations”. Un momento di riflessione collettiva che conferma come lo stadio degli Spurs sia sempre più concepito come uno spazio aperto alla città, e non solo come sede delle partite o dei grandi eventi commerciali.