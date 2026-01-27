Ufficiale, Giuseppe Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina

«ACF Fiorentina ha annunciato oggi che il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito ed ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente. Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager. Giuseppe Commisso assume la carica di Presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del Club», si legge nella nota.

«È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina», ha dichiarato Giuseppe B. Commisso. «Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del Club. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi», ha concluso Commisso. «La Società conferma il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale», le parole della Fiorentina nella sua nota.

Chi è Giuseppe Commisso, il profilo del nuovo presidente della Fiorentina

Già nel CdA della Fiorentina dal 2019, Giuseppe Commisso da diversi anni ricopre ruoli all’interno della galassia di famiglia: è entrato in Mediacom nel 2006, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell’area finanziaria, dei sistemi informativi e della strategia, fino a diventare Group Vice President, Corporate Finance e, dal 2024, membro del Consiglio di amministrazione.

Accanto all’esperienza in Mediacom, Commisso riveste anche incarichi di primo piano nella JMCC Corp., la holding della famiglia: è membro del CdA dal 2011 e ha ricoperto il ruolo di Vice President, Assistant Treasurer & Assistant Secretary fino al 2019, contribuendo alla supervisione finanziaria e societaria del gruppo.