DAZN, Juve-Napoli e Roma-Milan trascinano gli ascolti: 6,5 milioni di spettatori nel 22° turno di Serie A

Il buon andamento degli ascolti della Serie A si sta confermando anche in questo inizio di girone di ritorno. Il 22° turno del campionato si è chiuso con un dato molto vicino ai 6,5 milioni di spettatori su DAZN, dopo che nella giornata precedente si è registrato il secondo dato più alto di questa stagione (quasi 6,7 milioni). Al primo posto rimane saldamente la decima della Serie A 2025/26, con 7,6 milioni grazie a Milan-Roma in chiaro.

In questo turno, sono ben tre le partite che hanno registrato un dato superiore al milione di spettatori. Si tratta di Inter-Pisa di venerdì sera e dei due match di giornata, da una parte Juventus-Napoli (co-esclusiva con Sky) e dall’altra Roma-Milan.