DAZN, Juve-Napoli e Roma-Milan trascinano gli ascolti: 6,5 milioni di spettatori nel 22° turno di Serie A

Il buon andamento degli ascolti della Serie A si sta confermando anche in questo inizio di girone di ritorno. Il 22° turno del campionato si è chiuso con un dato molto vicino ai 6,5 milioni di spettatori su DAZN, dopo che nella giornata precedente si è registrato il secondo dato più alto di questa stagione (quasi 6,7 milioni). Al primo posto rimane saldamente la decima della Serie A 2025/26, con 7,6 milioni grazie a Milan-Roma in chiaro.
In questo turno, sono ben tre le partite che hanno registrato un dato superiore al milione di spettatori. Si tratta di Inter-Pisa di venerdì sera e dei due match di giornata, da una parte Juventus-Napoli (co-esclusiva con Sky) e dall’altra Roma-Milan.
DAZN ascolti 22esima giornata – I dati partita per partita
Ai dati delle 10 partite di questa giornata va sommato quello relativo a Zona DAZN per via della contemporaneità di Atalanta-Parma e Genoa Bologna di domenica pomeriggio. Di seguito, il dettaglio degli ascolti televisivi, partita per partita:
- Venerdì 23 gennaio, ore 20.45, Inter-Pisa – 1.016.054 spettatori
- Sabato 24 gennaio, ore 15.00, Como-Torino – 365.202 spettatori
- Sabato 24 gennaio, ore 18.00, Fiorentina-Cagliari – 575.917 spettatori
- Sabato 24 gennaio, ore 20.45, Lecce-Lazio – 338.175 spettatori (co-esclusiva con Sky)
- Domenica 25 gennaio, ore 12.30, Sassuolo-Cremonese – 261.675 spettatori
- Domenica 25 gennaio, ore 15.00, Atalanta-Parma – 205.642 spettatori
- Domenica 25 gennaio, ore 15.00, Genoa-Bologna – 120.192 spettatori
- Domenica 25 gennaio, ore 15.00, Zona DAZN – 228.274 spettatori
- Domenica 25 gennaio, ore 18.00, Juventus-Napoli – 1.388.277 spettatori (co-esclusiva con Sky)
- Domenica 25 gennaio, ore 20.45, Roma-Milan – 1.777.344 spettatori
- Lunedì 26 gennaio, ore 20.45, Verona-Udinese – 173.265 spettatori (co-esclusiva con Sky)