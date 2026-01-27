Tommasi a Open Var: «Manca un rigore per il Napoli con la Juve. Skorupski? Era doveroso il giallo e non il rosso»

“La trattenuta di Bremer è evidente, è sicuramente un intervento falloso perché cinge il collo di Hojlund. Dunque manca sia il calcio di rigore sia l’on field review”. Lo ha detto Dino Tommasi, ex arbitro e oggi componente CAN, torna a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su Dazn ogni martedì pomeriggio, sul mancato rigore per il Napoli al 39′ del primo tempo, quando la squadra di Conte era sotto nel punteggio per 1-0 contro la Juventus.

“Mariani comunica alla sala Var, quindi a Doveri e Di Paolo, che non ha visto la situazione, perché probabilmente stava guardando a destra e perde la priorità sul centro dell’area di rigore in quel momento – spiega ancora Tommasi -. Se la revisione fosse stata fatta bene, vi dico, sarebbe stato richiamato l’arbitro a vedere l’episodio, soprattutto in virtù del fatto che, ripeto, comunica che non è riuscito a valutarlo”.