Milan, ufficiale lo stop per lo stadio a San Donato: chiuso l'iter amministrativo

Questa mattina il sindaco di San Donato Milanese Francesco Squeri e l’assessore Massimiliano Mistretta , come fatta sapere dallo stesso comune sul proprio sito ufficiale, hanno avuto un confronto via streaming con i rappresentanti di Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, F.S. Sistemi Urbani, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito dei lavori per la definizione dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione dello stadio del Milan in variante al PII San Francesco.

Nel corso della seduta, tutti partecipanti hanno condiviso le valutazioni dell’amministrazione comunale, concordando sulla chiusura della procedura e manifestando al contempo la disponibilità a collaborare qualora, in futuro, emergano nuovi progetti inerenti allo sviluppo dell’area San Francesco che abbiano carattere sovralocale e pertanto ne prevedano il coinvolgimento.

L’area, infine, rimane comunque di proprietà della società rossonera, che controlla al 90% SportLifeCity, proprietaria del terreno dove ha investito circa 40 milioni di euro, fra l’acquisto del terreno e i primi lavori di bonifica. Nelle scorse settimane si è fatto strada con sempre più forza la prospettiva che l’area di San Donato possa ospitare il centro delle attività del settore giovanile del Milan. Si tratterebbe, secondo le prime indiscrezioni, di un’attrezzata cittadella rossonera dotata di una serie di servizi all’avanguardia. Un piano che potrebbe restituire decoro alla parte di San Donato al di là dei binari della ferrovia che risente da sempre di una serie di problemi di sicurezza.