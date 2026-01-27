Marotta nominato ambasciatore dello sport in oratorio dal CSI Milano

Ieri, presso la sede del Comitato Sportivo Italiano Milano , si è svolto l’incontro formativo rivolto a 400 allenatori e dirigenti iscritti all’Ente. Appuntamento tenutosi alla presenza di Giuseppe Marotta , presidente dell’Inter che è stato nominato Ambassador dello sport in oratorio. A sottolineare il legame del numero uno nerazzurro con il mondo delle piccole società sportive di base e d’oratorio.

Durante l’evento, è intervenuto anche il presidente del CSI Milano Massimo Achini: «Riconosciamo in lui un uomo di sport capace di restare vicino ai giovani e di mantenere un’attenzione costante verso la dimensione educativa la piena disponibilità di Marotta verso i dirigenti e i tecnici delle società sportive nasce proprio da questa identità condivisa, che affonda le radici nella formazione oratoriana vissuta in prima persona».

Dal palco ha preso la parola anche Marotta stesso: «Lo sport è un contenitore di tantissimi valori: rispetto dell’avversario, fairplay, umiltà e coraggio. Un insieme che lo pone come un’attività umana di grandissimo rilievo. Il contesto dell’oratorio è quello di rendere sublimi ed eccezionali tutti questi valori, attraverso lo svolgimento di varie discipline sportive. Quindi lo sport è il trait d’union tra quello che è un contenitore più grande, l’oratorio, e i valori più essenziali che lo sport rappresenta, che ognuno di noi deve portarsi dentro e farne grande tesoro».