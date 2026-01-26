Serie A, Juventus-Napoli è la sfida più vista della stagione su Sky

Ottimi ascolti per il big match Juventus-Napoli nella Casa dello Sport di Sky: la sfida dell’Allianz Stadium – in onda nella serata di ieri, dalle ore 18, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – è stata seguita da 1 milione 240 mila spettatori medi complessivi in Total Audience, con 2 milioni 85 mila spettatori unici e il 7,9% di share.
Si tratta del miglior ascolto stagionale per la Serie A sulla pay-tv di Comcast, che trasmette in co-esclusiva con DAZN tre partite per ogni turno di campionati. Ascolti al top anche per gli studi, con il post partita che ha raccolto 413mila spettatori medi e Sky Calcio Club che registra 243mila spettatori medi (dato che non include le visioni su Sky Go).
Prosegue dunque il buon andamento degli ascolti per la Serie A anche nel girone di ritorno. Secondo un’analisi di Calcio e Finanza, durante il girone di andata sono stati registrati quasi 140 milioni di spettatori per le partite tra DAZN e Sky, una crescita di oltre il 13% rispetto al girone di andata della stagione 2024/25.