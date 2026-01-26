FIGC: approvato il budget 2026, ma è condizionato alla qualificazione ai Mondiali

Nella giornata odierna, il Consiglio della FIGC ha approvato all’unanimità il budget 2026. Il bilancio di previsione della Federcalcio presenta, allo stato attuale, un risultato atteso negativo per 6,6 milioni di euro. «Un budget abbastanza articolato con una serie di punti condizionati come la possibile qualificazione al campionato del mondo che avrà un impatto non solo sotto il profilo economico ma anche sportivo e ci stiamo organizzando per centrare questo obiettivo», ha commentato Gabriele Gravina, presidente della FIGC.

Complessivamente, il risultato economico-finanziario risulta determinato da una stima del valore della produzione di 191,9 milioni di euro, a fronte di un totale di costi della produzione di 189,1 milioni. Il margine operativo lordo risulta di 9 milioni, il margine operativo netto di 2,76 milioni, il risultato ante imposte di 5,7 milioni e l’imposizione fiscale di 12,4 milioni.