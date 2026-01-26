Gravina: «Caso Zappi? Aspettiamo il secondo grado, ma ci sono riflessioni da fare»

A margine del Consiglio Federale di oggi, che ha approvato il budget 2026, è intervenuto in conferenza stampa il presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha commentato, tra le altre, cose, la possibilità di un commissariamento dell’ AIA (Associazione Italiana Arbitri) dopo l’inibizione comminata al presidente Antonio Zappi. L’idea del commissariamento è stata anticipata nei giorni scorsi da Calcio e Finanza , sottolineando l’intenzione di attendere comunque il secondo grado di giudizio.

Tra i temi sul tavolo, il presidente ha speso parole per la richiesta, portata avanti dal Napoli ma poi respinta, di cambiare la norma sull’indice del costo del lavoro allargato in vigore in Serie A: «Noi abbiamo dato la disponibilità da subito, ma la perplessità era legata al fatto che si sarebbe dovuta applicare la norma a mercato in corso creando delle possibili sperequazioni. Per questo avevamo chiesto alla Serie A unanimità e che i club rinunciassero a ogni azione contro la FIGC. Ma da parte loro non non è pervenuta alcuna rinuncia, né verbale né scritta».

Le ultime settimane sono state caratterizzate dagli scontri fra ultras: «Non è un argomento che ci lascia indifferenti e dispiace per quello che avviene. Noi siamo per l’individuazione delle singole responsabilità per non penalizzare le comunità virtuose di tifosi. Privare una parte di questa comunità è una sconfitta per il mondo del calcio e stiamo provando a superarlo in stretta collaborazione con il ministero dell’interno. Certo non si può far finta di nulla quando avvengono cose del genere. Noi dobbiamo collaborare con gli organi di giustizia come la polizia e il ministero dell’interno. Il calcio è festa e gioia, non possiamo consentire questa modalità di appuntamenti sulle strade provinciali e sulle autostrade per gli scontri. Qui si parla di delinquenza e come tale viene perseguita. Dispiace penalizzare i soggetti virtuosi. Se penalizziamo tutti non si rende onore al mondo del calcio e su questo lavoriamo, affinché vegano perseguiti chi commette il reato».

Infine, Gravina ha parlato anche della Nazionale e dello stage che non si farà prima dei playoff per i Mondiali: «Forse qualcosa in più si poteva fare a giugno in fase di compilazione del calendario. Ma il fatto che non ci sarà lo stage non dà alibi a nessuno. Tanto meno al nostro mister. Con Gattuso parlo sempre, l’ultima volta ieri sera. Rino era a Londra con diversi calciatori che giocano in Premier, a dimostrazione che l’impossibilità di fare lo stage non ci penalizzerà. Anzi, ci rafforza. Noi facciamo grande affidamento sulle nostre capacità interne e confidiamo nel grande aiuto del pubblico di Bergamo. Poi se dovesse andar bene la prima sappiamo che ci sarà grande convinzione da parte della squadra, i giocatori stanno dimostrando grande attaccamento alla maglia azzurra. Rino ha scelto la veste del padre francescano, va in giro a cercare e trovare i calciatori, è andato a trovare anche Retegui e poi ha parlato con Verratti. Farà lo stesso a Bergamo, Napoli, Roma. I ragazzi selezionabili vengono controllati come fossimo in un club. Li stiamo monitorando sotto il profilo della tenuta atletica e dargli anche supporto mentale. Se superiamo momenti di criticità e paura, in condizioni normali la nostra nazionale è molto forte».