Arezzo Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 22esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con l’ Arezzo è in programma per domenica 25 gennaio 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30 .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Arezzo Juve Next Gen in streaming gratis .

Arezzo Juve Next Gen in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Arezzo Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Arezzo-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 25 GENNAIO

Ore 12.30

AREZZO-JUVENTUS NEXT GEN

Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW

Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

Ore 14.30

CATANIA-COSENZA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

LIVORNO-VIS PESARO

Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

AUDACE CERIGNOLA-MONOPOLI

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

LUNEDÌ 26 GENNAIO

Ore 20.30