Altamura Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Altamura Atalanta Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 23esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con l’Altamura è in programma per domenica 25 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.
Altamura Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Altamura Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Altamura-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 25 GENNAIO
Ore 12.30
-
AREZZO-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW
-
TEAM ALTAMURA-ATALANTA U23
Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
Ore 14.30
-
CATANIA-COSENZA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
-
SORRENTO-SALERNITANA
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
-
ASCOLI-PERUGIA
Sky Sport 253 e NOW
-
CASERTANA-TRAPANI
Sky Sport 254 e NOW
-
GIANA ERMINIO-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport 255 e NOW
-
NOVARA-PRO PATRIA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
-
LIVORNO-VIS PESARO
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
-
PINETO-CAMPOBASSO
Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
-
GUBBIO-FORLÌ
Sky Sport 254 e NOW
-
ALCIONE MILANO-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 255 e NOW
-
PERGOLETTESE-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
-
AUDACE CERIGNOLA-MONOPOLI
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
LUNEDÌ 26 GENNAIO
Ore 20.30
-
LECCO-INTER U23
Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW
-
L.R. VICENZA-CITTADELLA
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW