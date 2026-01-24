Calcio in lutto, è morto Canuti: vinse lo Scudetto 1980 con l'Inter e giocò in B col Milan

«Ci ha lasciato Nazzareno Canuti. Prodotto del Settore Giovanile, in nerazzurro 183 presenze e 7 stagioni. Con l’Inter ha vinto due Coppe Italia e il campionato del 1979-80 onorando sempre la maglia con orgoglio, dedizione e spirito di sacrificio. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari».

Con questo breve messaggio di cordoglio, l’Inter ha annunciato la scomparsa di Nazzareno Canuti, morto all’età di 70 anni. Ex difensore dei nerazzurri e del Milan, Canuti era stato fino agli anni Ottanta uno dei pochissimi calciatori – appena 14 – ad aver indossato entrambe le maglie delle due squadre milanesi. La sua fede, però, non è mai stata in discussione: «L’Inter è l’Inter: si ama», aveva confidato in un’intervista di qualche mese fa.